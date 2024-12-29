İmralı'dan Gelen Kritik Mesajlara MHP'den İlk Yorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanları ile el sıkıştı. Ardından partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "PKK'ya silah bırakma çağrısı yap" mesajı yolladı.

Bunun üzerine DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder dün İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin MHP'den ilk açıklama geldi.

'BEKLEMELİYİZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karakaya şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu.

Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı.

Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır.

Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır."

Kaynak: Kanal 7