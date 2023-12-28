DEM Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu. Yapılan yazılı açıklamada yeni grup başkanvekilleri duyuruldu.
DEM Parti'nin yeni grup başkanvekilleri, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli olarak belirlendi
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bugün basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kars Milletvekilimiz Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekilimiz Sezai Temelli yeni grup başkanvekillerimiz olarak görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.