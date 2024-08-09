DEM Partili Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti

31 Mart seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Ali Budak, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

DEM Partili Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Taşlıçay'da yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildiğini bildirdi.

'EŞİT HİZMET SAĞLAMAK AMACIYLA'

İlçede yapmak istedikleri hizmetlerin DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce engellendiğini ve sekteye uğratıldığını belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını, bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmenin ve bu anlayışla çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Budak, "Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler" ifadesine yer verdi.

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