DEM Parti-CHP görüşmesi sonra erdi I Özel: Şu ana kadar kayyım yaşanmamasından ihtiyatlı bir memnuniyet duydum

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Liderler, CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Hatimoğulları-Bakırhan ve Özel arasında yapılan görüşmede, seçim sonuçlarının değerlendirildiği, doğudaki 'kayyım' meselesi, yeni anayasa ve Kobane davasının konuşulduğu belirtildi.

LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR

Tuncer Bakırhan, görüşme sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet daha cesur olmalı, daha cesur olmaya çalışacağız. Bugün hem seçim sonuçlarını değerlendirdik. Verimli bir görüşme oldu. Kendilerini yerel seçimlerden aldıkları sonuç nedeniyle tebrik ettik. Bugüne kadar siyaset kurumu arasında duvarlar örülmüştü, kutuplaşma vardı. Siyaset kurumu özgürce, rahat bir ortamda tartışamıyordu. 31 Mart'ta halk, siyaset kurumuna çok önemli bir mesaj vermişti. Anayasa tartışmaları da değerlendirildi. Samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bir yol temizliğine ihtiyaç var.

Tülay Hatimoğulları, görüşme sonrası şunları söyledi:

"Hem CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını hem de ondan sonraki seçimde Türkiye ve bölgedeki siyasal süreçleri görüşmeleri değerlendirmek için bir görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan sizleri tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayyum meselesi ile ilgili Özgür Bey de ifade etti; Van konusunda bizlerle dayanışma gösteren Türkiye'deki bütün siyasi partilere, demokrasi güçlerine teşekkür ediyoruz."

Hatimoğulları ayrıca, "DEM Parti olarak bayrakla sembolle hiçbir sorunumuz yoktur" dedi.

Özgür Özel ise şu sözleri sarf etti:

"Bu seçimde önce Van'daki durum ortaya çıktı. Orada çok önemli bir dayanışma sergilendi. Şu ana kadar herhangi bir kayyum uygulaması yaşanmamış olmasından dolayı ihtiyatlı bir memnuniyet duydum.

'ORTAYA ÇIKAN TABLO EN İYİ ŞEKİLDE ÇÖZÜLMÜŞ OLDU'

Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem