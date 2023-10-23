Davutoğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli'den Filistin talebi: Ümit ederim esirgemez

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı görevini yürüten Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ile Ankara’da Büyükelçilik binasında Filistin ile ilgili görüştü.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, şöyle konuştu:

“İnsanlık tarihinin en büyük kıyımlarından biri çok yakın çevremizde Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Maalesef her gün hemen hemen her evde televizyonda ortaya çıkan görüntülerde büyük bir hüzün var. Çok küçük bir alana sıkışmış bizim Yalova vilayetimizden daha küçük bir alanda 2,5 milyon insan sudan, elektrikten, gıdadan mahrum bırakılmış sürekli hava bombardıman ile tümüyle tasfiye edilmek üzere ve bunun adı uluslararası hukuk açısından da gerçeklikler açısından da bir etnik kıyımdır. Büyük bir savaş suçudur. Böyle bir dönemde büyük ülkeler başta Birleşmiş Milletler mekanizması olmakla birlikte daimi üyeler olmak üzere etkin bir diplomasi uygulamakta ve bu akan kanı durdurmaktan aciz durumdadır. Özellikle İsrail’e yapılan son ziyaretlere bakıldığında büyük küresel ölçekli ülkeler İsrail’in sürdüğü bu vahşete destek verecek şekilde bu açıklamalarla İsrail’i ziyaret ediyorlar. İsrail ordusu hiçbir insani değere saygı göstermeden aldığı bu destekle daha da vahim suçlar işlemeye devam ediyor.

'SAYIN LULA’YA HİTABEN BİR MEKTUBU KENDİSİNE İLETTİM'

Türkiye Cumhuriyeti olarak yetkililer gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Biz de geçmişte sahip olduğumuz ilişkiler ağı ve bugün yapabileceklerimiz çerçevesinde bir inisiyatif başlattık. Niye Brezilya, çünkü Brezilya şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı, ay sonuna kadar geçici başkanı. Başkan Lula (Brezilya Devlet Başkanı) Türkiye’nin büyük dostu… Brezilya bütün komşuları ile ilişkileri iyi olan ve dünya diplomasisinde Birleşmiş Milletler’de de özel statüye sahip bir ülkedir. BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nı yürütüyor olması barış için bir şanstır. Sayın Lula’ya hitaben bir mektubu eski dostluğumuza ve zor bir süreci beraber geçirmemize dayalı olarak bir mektubu kendisine ilettim. Bundan sonra da elimizden gelen çalışmaları uluslararası diplomatik anlamda sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın de Rusya Büyükelçisi ile görüşmelerimiz olacak bu konuda diğer ülkelerden de talep ettik. Kim bu konuda adım atmayı düşünürse elimizdeki imkanlarla kanaatlerimizi beyan edeceğiz.”

Davutoğlu, “MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Filistin’e yönelik çağrısının nasıl değerlendirilmeli” sorusuna şu cevabı verdi:

“Esas olarak şudur benim için önemli olan Sayın Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü Türkiye’de biraz daha dezenformasyona dayalı Filistin karşıtı bir hava estirilmeye çalışılıyor… İsrail sürekli insan hakları ihlalleri yapıyor buna ses çıkarmayanlar bir anda İsrail yanlısı bir kampanyaya Türkiye’yi muhatap kılıyor. Böyle bir ortamda Sayın Bahçeli’nin yaptığı çağrı önemliydi benim için. Çünkü iktidarı destekleyen Cumhur İttifakı’nın önemli bir unsuru olarak Sayın Erdoğan toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken Sayın Bahçeli’nin sesini yükseltmiş olması çok değerli. Onun için destek beyan ettim. Sayın Bahçeli de dün bir teşekkür telefonu etti. Kendisiyle telefonda istişare ettik. Mümkün olursa önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Sayın Bahçeli ile karşılıklı çok eleştirilerimiz oldu ama bugün ihtilafların unutulması gereken günlerdir insani bir mesele varsa kendi aramızdaki siyasi farklılıklar unutabilmeliyiz.

'ÜMİT EDERİM SAYIN ERDOĞAN HERKESE UZATTIĞI ELİ BİR DEVLET ADAMINDAN ESİRGEMEZ'

Buradan çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bakanlar düzeyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak, oraya Türkiye’nin bakan düzeyinde katılması lazım. Sayın Bahçeli’nin ifadesi içerisinde bunların hepsi var. Ben öyle yorumluyorum en azından. Ama şuna Türkiye’nin hazırlıklı olması lazım. Eğer Çin donanması gelmişse, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e limanına, Rus, İngiliz donanması gelmişse Türkiye’nin derhal güvenlik açısından çok donanmalı ve çok senaryolu bir planın içerisine gitmesi lazım. Bunu ifade etmek isterim. Bugün sayın Erdoğan’dan da randevu talep edeceğim. İçeride her türlü tartışmayı yaparız. Mesele Filistin ise mesele Kudüs ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir. Sayın Erdoğan ümit ederim şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye’de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamından siyasetçiden esirgemez.”

'SAYIN BAHÇELİ’YE DE BUNU TEKLİF EDECEĞİM'

Davutoğlu, Gazze’ye gönderilmesi için TBMM’de bir heyet kurulması önerisinin ne aşamada olduğu sorusu üzerine şunları söyledi:

“Gecikmeden bir heyet oluşması lazım bu heyetin içerisinde arkadaşlarımızın hepsi gönüllüdür. Bütün siyasi liderlere buradan çağrıda bulunuyorum, kendi gruplarına talimat versinler. Başta Sayın Erdoğan’a da… AKP grubu olmadan bu karar alınmaz. Sayın Bahçeli’ye de bunu teklif edeceğim, AKP’yi de ikna etsin. AKP karşı çıksa bile bütün partilerin ortak girişimiyle bu karar çıkabilir. Bir heyet gitsin buradan hamaset nutukların atması yetmez.”

'KILIÇDAROĞLU’NUN BÖYLE BİR DAVETİ GENEL BAŞKANLARLA KONUŞMADAN YAPACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Altılı Masa’yı oluşturan partilerin il ve ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptığı haberinin anımsatılması üzerine Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir daveti Genel Başkanlarla konuşmadan yapacağı kanaatinde değilim. Benimle böyle bir görüşmesi olmadı. İl başkanımız ve ilçe başkanlarımız da benim haberim olmadan böyle bir toplantıya katılmazlar. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil bizim açımızdan” dedi.

Kaynak: ANKA