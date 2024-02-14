Davutoğlu'ndan AYM Başkanı Arslan'a methiyeler: AYM buyruk dinlemiyor, helal olsun ona!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklama yapıyor.

Davutoğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

"Erzincan İliç'te olan asla bir kader olarak düşünülemez. Toprağa meydan okuyan, Fırat suyuna ihanet edenler Fırat suyunun ve toprağın haykırışı ve isyanıyla karşı karşıyalar bugün. Allah'ın emaneti olan tabiata işkence edenler kısa sürede zengin olabilmek için, bir külçe altını elde edebilmek için ta Fırat'ın doğduğu yerden Basra körfezine kadar uzanan Mezapotamya topraklarının kaynağını tehdit edenler sizlere sesleniyorum. Abad olamazsınız. Medeniyet kuramazsınız. Medeniyet altınlarda değil zihinlerde kurulur. Medeniyet rant ile değil ahlak ile kurulur.

'SİZ RANTA SARILMAYA ALIŞTINIZ TABİATA SÜNNETULLAHA DEĞİL'

Onlarca dava var hepsini okudum. Oradaki göçük altındaki işçilerimizin hukuku ile ilgili arkadaşlara çalışma yaptırdım. Bu gece bütün gecemi neredeyse İliç davalarında ileri sürülen unsurlara ayırdım. Çok sayıda dava var. ÇED raporları dinlenmemiş, zaten ÇED raporları sadece ve sadece meşrulaştırmak için çıkarılır. Sayın Erdoğan büyükşehir belediye başkanıyken Çevre Şehircilik Bakanlığı o zamanki merkezi otoritenin yetkilerini üzerinde kullanmasından şikayet ederdi ama geldiğinde yaptığı ilk eylemlerden birisi Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki kurulları tamamı ile merkezileştirmek bilimden akıldan irfandan uzak bir halde bir araç haline getirmek oldu. Daha birkaç sene önce kapasite artırımı söz konusu olduğunda odaların sivil toplumun bu konuyu bilenlerin müracaatları var mahkemelere ne deniyor biliyor musunuz? Bunun için ÇED raporuna gerek duyulmaz. İmza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Şimdi kim kimden hesap soracak? O toprakları biliriz biz. Bereketli Fırat'ın doğduğu, aktığı yerlerin 350 metre ötesine siyanür sülfirik asit 38 farklı kimyasal artığı yığacaksınız çatlaklar oluştuğunda görmeyeceksiniz. Tedbir almayacaksınız. İşçiler burada çatlak var dediğinde dikkat etmeyeceksiniz sonra kader diyeceksiniz. İşçilerin yakınlarına sarılacaksınız. Siz altınlara sarılmaya alıştınız insanlara değil. Siz ranta sarılmaya alıştınız tabiata sünnetullaha değil."

AYM'YE ÖVGÜ

Davutoğlu, AYM'yi ve AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı överek, "Anayasa Mahkemesi(AYM) buyruk dinlemiyor. Geçen gün ne açıklama yapmıştı Zühtü Arslan? Ferman padişahınsa, hukuk bizimdir! Helal olsun ona!" ifadelerini kullandı.

ZÜHTÜ ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi’nde Yüksek Mahkeme’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil’in yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Aslan, “Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra, görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM’nin kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Aslan bu konuşmayı yaptığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da salonda bulunuyordu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Geçmişte de AYM'yi ve Arslan'ı hedef alan Bahçeli, Çağlayan Adliyesi'nin önünde olan saldırı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.' Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu, haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu?"

Kaynak: Gerçek Gündem