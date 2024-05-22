Dava tutanaklarına yansıdı: Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları yönetimine Akşener'in ricasıyla mı girdi?

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına, İYİ Parti kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'in de ismi girdi.

"AKŞENER'İN RİCA ETMESİ ÜZERİNE İL YÖNETİMİNE GİRDİ"

Sözcü'den Can Bursalı'nın aktardığına göre Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olan Ömer Zengin, tanık sıfatıyla savcılığa verdiği ifadede, Ülkü Ocakları'nın şimdiki Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, Akşener'in rica etmesi üzerine Ülkü Ocakları İstanbul İl Yönetimi'ne alındığını ileri sürdü. Yıldırım'ın cemaat yurtlarından Ülkü Ocakları'na geçiş yaptığını da iddia eden Zengin, "Ben suikastin Ahmet Yiğit Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz ve Nevzat Ünlütürk tarafından organize edildiğinden emin oldum" ifadelerini de kullandı.

OLCAY KILAVUZ DÖNENMİNDE İL BAŞKANI OLDU

Almanya'da yaşayan ve savcılığın çağrısı üzerine Türkiye'ye gelerek ifade veren Zengin'in işaret ettiği dönemde, Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) henüz ayrılmamıştı. Yıldırım'ın Ülkü Ocakları İstanbul İl Yöneticisi olduğu dönemde Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

İstanbul İl Yönetimi'ne ilk olarak Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak giren Yıldırım, daha sonra eski Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandı.

Zengin ifadesinde, Olcay Kılavuz'un görevden alınıp yerine Sinan Ateş'in getirildiği dönemde, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da genel başkan olarak adının geçtiğini söyledi.