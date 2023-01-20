Erdoğan'dan önce seçim sonra Yunanistan açıklaması: Çılgın Türkler yürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde Yunanistan'a tepki gösterdi ve seçim açıklamasında bulundu.

Erdoğan'dan önce seçim sonra Yunanistan açıklaması: Çılgın Türkler yürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan’a tepki gösterdi ve “Yunanistan adaları silahlandırırsa eli kolu bağlı durmayız. Çılgın Türkler yürür” dedi.

Erdoğan ayrıca “Seçim için sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor.2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele sandıklara yürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izni ile bu işi başarırız. Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz” dedi.

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