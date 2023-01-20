Aralarında Mehmet Ağar da var: Ankara JİTEM davası zaman aşımına gidiyor

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın sanıkları arasında yer aldığı Ankara JİTEM Davası bu kez da savcı değişikliğine uğradı. Ankara Başsavcılığı, ilk olayı 30 Eylül’de zaman aşımına uğrayacak davanın savcısını, “genel iş bölümü” gerekçesiyle değiştirdi. Davada savcı değişmeseydi bugünkü duruşmada mütalaasını açıklayacaktı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 19 faili meçhul cinayetin konu edildiği davada bugüne kadar çok sayıda heyet değişikliği gerçekleşmişti. Davanın bugünkü duruşmasında, bir süredir duruşmalara çıkan savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, tam bu aşamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kritik bir hamle geldi.

Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre; başsavcılık, Sinan Ateş Cinayeti soruşturmasının savcılarının da değiştirildiği 13 Ocak’taki “Görev ve İş Bölümü” kararıyla davanın görüldüğü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcısını da değiştirdi. Mahkeme’ye, yaklaşık 6 ay önce Bismil’den Ankara Adliyesi’ne gelen Savcı Semra Yörük Kalaycı verildi.

ZAMAN AŞIMI YAKLAŞIYOR

Kalaycı, bugünkü duruşmada mahkemeye yeni atandığını bu nedenle dosyayı inceleyemediğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre talebinde bulundu. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin avukatlarından Murat Yılmaz, savcı değişikliğine “Madem bir yargılama yapacaksak sanıkları aklayacaksak, usulüne göre yapalım o zaman. Yıllardır bu dosyada sürekli hakim savcılar değişiyor. Her gelen de bu dosyayı başından atmak istiyor. Zaman aşımı yaklaşıyor” diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme, yeni savcı Semra Yörük Kalaycı’ya talep ettiği süreyi vererek duruşmayı 10 Mart 2023 tarihine erteledi.

İLK ZAMAN AŞIMINA AYLAR KALDI

Yargılama konusu olan olayların başlangıcından bu yana 30 yıl geçen davada, dünkü kararla zamanaşımı süresinin dolmasına aylarla sınırlı süreyle yaklaşılmış oldu.

Davaya konu olan olayların en eskisi, Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın öldürülmesi olayı. Abdülmecit Baskın, 30 Eyylül 1993’te gözaltına alındıktan sonra cesedi, 3 Ekim 1993’te Ankara – Haymana yolu üzerinde bulunmuştu. Olayla ilgili 2013 yılı Ekim ayında kabul edilen iddianameyle dava açılmıştı. İddianamede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, o dönemde dairede görev yapan Korkut Eken ile eski Özel Harekat Polisleri Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Uğur Şahin ve Alper Tekdemir "şüpheli" olarak yer almıştı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savcı değişikliği kararına göre bir sonraki duruşmada mütalaa verilse bile Abdülmecit Baskın’ın öldürülmesi olayının 30 yıllık zamanaşımına uğramasına yaklaşık 6 aylık süre kalmış olacak. Diğer cinayetler için de 10 Mart’ta Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karar verilse bile istinaf ve Yargatay süreci de göz önüne alındığında olayların tamamına yakınıyla ilgili yargılamanın zamanaşımına uğrama ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

HER OLAY AY AY ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK

Mehmet Ağar ve diğer sanıklar yönünden davada daha sonraki tarihlerde her ay zamanaşımı süresi dolmuş olacak. Buna göre Ankara JİTEM davasının zamanaşımı çizelgesi şöyle:

15 Ocak 2024 tarihinde Behcet Cantürk ve şoförü Recep Kuzucu'nun öldürülmesi.

25 Şubat 2024: Avukat Yusuf Ekici'nin öldürülmesi.

25 Mart 2024: Fevzi Aslan ve Salih Aslan'ın öldürülmeleri.

9 Mayıs 2024: Namık Erdoğan'ın öldürülmesi

2 Haziran 2014: Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın öldürülmeleri.

12 Kasım 2024: Medet Serhat ve İsmail Karaalioğlu’nun öldürülmeleri.

13 Aralık 2024: Faik Candan'ın öldürülmesi.

9 Ocak 2025: Metin Vural'ın kaçırılarak öldürülmesi

28 Ocak 2025: İran uyruklu Lazem Esmaeili ve Askar Simitko'nun kaçırılarak öldürülmesi

3 Mart 2025: Tarık Ümit'in kaçırılarak öldürülmesi.

7 Temmuz 2026: Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi

AĞAR BU CINAYETLERDEN SORUMLU

Davanın bir numaralı sanığı olan ve bugüne kadar mahkemeye getirilemeyen veya başka bir yolla savunması alınmayan Mehmet Ağar bu eylemlerin çoğunluğundan sorumlu tutuluyor. Ağar’ın 30 Eylül’de zamanaşımına uğrayacak Abdülmecit Baskın’ın öldürülmesi eyleminin dışında, sorumlu tutulduğu faili meçhul cinayetlerde ölen isimler şöyle: Behcet Cantürk, Recep Kuzucu, Yusuf Ekici, Fevzi Aslan, Salih Aslan, Namık Erdoğan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım, Hacı Karay, Medet Serhat, İsmail Karaalioğlu, Faik Candan, Lazem Esmaeili, Askar Simitko, Tarık Ümit ve Ömer Lütfi Topal.