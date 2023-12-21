Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.
Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlandığını açıkladı.
Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) December 21, 2023
Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65000 TL
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlanmıştır
Kaynak: AA