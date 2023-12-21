Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.

Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlandığını açıkladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir



Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65000 TL



Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlanmıştır