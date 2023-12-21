Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.

Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlandığını açıkladı.

Kaynak: AA

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