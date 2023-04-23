Cumhur İttifakı'na alınmayan Doğu Perinçek: Mevcut rejim mafyokrasidir

Cumhur İttifakı'na alınmayan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir" ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı'na alınmayan Doğu Perinçek: Mevcut rejim mafyokrasidir

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeterli imzayı toplayamayan ve Cumhur İttifakı’na katılma talebi de Erdoğan tarafından reddedilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir" dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Perinçek, "23 Nisan 2023 Bildirisi"ni açıkladı. Perinçek, 23 Nisan 1920 tarihinin "demokrasinin devrimle kuruluş günü" olduğunu söyledi.

Perinçek, şunları söyledi:

Mevcut rejim, demokrasi değil, mafyokrasidir. ABD işbirlikçisi mafya, sistemin siyasal partilerinin tepelerini de ele geçirmiş bulunuyor. PKK ve FETÖ, Meclis kürsüsündedir.

Sistem partilerinin aday listelerine bakınız, ABD ve PKK güdümlü bölücüler, NATO bağlantılı FETÖ mensupları baş köşelerde.

Meclis, Gazi Meclis olmaktan çıktı, bütün partileriyle toptan NATO’ya teslim oldu. Sistem çürüdü ve Meclisi çürütme girişimi içindedir.

Vatan Partisi olarak, 23 Nisan 1920 Devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde eksiksiz olarak Büyük Millet Meclisi seçimine giriyoruz. ABD güdümlü sistemin bütün partileri, 23 Nisan’ı devrimci tarihinden kopardı ve şenlik gününe çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İstiklal Savaşının Devrim Meclisi yapmak için, Milletimizden yetki istiyoruz. Vatan Partisi’ne verilen oy, Gazi Meclis için verilen oydur. Bugün 23 Nisan’ın Devrim bayrağı, Vatan Partisi’ndedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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