Cübbeli Ahmet ve Ümit Özdağ arasında 'Mehmetçik Filistin'e gitmeli mi' kavgası

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.

7 Ekim'de başlayan savaşta 11. güne girilirken, bugün itibarıyla tam 1 milyon insan yerinden edildi.

Çatışmaların başladığı günden bu yana bin 400 İsrailli ve 2 bin 778 Filistinli hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı bine yaklaştı.

Bu saldırıya tüm dünyadan kınama mesajları gelirken Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, X(Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımda hem saldırıyı kınadı hem de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

Cübbeli Ahmet Özdağ'a, Flash TV'de katıldığı bir programda, "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusunu cevaplarken kullandığı, "Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok" sözler sebebiyle yüklendi.

Mahmut Ünlü şunları söylemişti:

"Terörist Yahûdî'nin Gazze'deki hastaneyi bombalayıp 1000'e yakın Müslüman'ı şehîd etmesini tel'în ediyor, şehîdlerimize yüce Rabbimizden yüksek dereceler niyâz ediyorum. Şu saatte Flash TV'de "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusunu cevaplarken; "Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok" şeklinde cevap vererek Gazze’mizi, Filistin’imizi, Kudüs’ümüzü ve Mescid-i Aksâmızı "Arap çölleri" diye aşağılayan Ümit Özdağ zihniyetine yûh olsun diyorum. Herkes bilsin ki bu savaş Gazze'de bitmeyecek, Mescid-i Aksâ'da durmayacak, 20 küsûr vilâyetimizin de içinde bulunduğu "Vaad edilmiş Topraklar" projesini gerçekleştirinceye kadar Yahûdî ve arkasındaki küffâr durmayacak. Yağmur yağar çise çise, bugün size, yarın bize. Bugün Gazze'ye malıyla canıyla yardım etmeyen devletler ve milletler şunu iyi bilsinler ki; bu zulme dur demedikleri müddetçe bundan sonra hiç kimse evinde ocağında güvende olmayacak!"

Terörist Yahûdî'nin Gazze'deki hastaneyi bombalayıp 1000'e yakın Müslüman'ı şehîd etmesini tel'în ediyor, şehîdlerimize yüce Rabbimizden yüksek dereceler niyâz ediyorum.



Şu saatte Flash TV'de "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusunu cevaplarken; "Artık Arap çöllerinde… — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) October 17, 2023

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ

Ümit Özdağ, Cübbeli'nin paylaşımını retweet ederek şu cevabı verdi:

"Cübbeli Ahmet, Türk askerinin kanının bir daha Arap çölleri için dökülmeyeceğimi söyleyen Trablusgarp’ta, Filistin’de, Suriye’de savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk ve Türk askeri cephede savaşırken siz medrese mensupları “din adamı askere gitmez” masalı ile fiilen asker kaçağı durumundaydınız. İstiklal Harbine bile katılmadınız. Atatürk Konya’da bundan dolayı sizi azarladı. Sen jetski ile gezerken milletin çocuğunu Araplar için savaşması için Ortadoğu’ya yollayamazsın. Araplar adam değil mi? Kendi vatanlarını savunamazlar mı? 860 sene Ortadoğu’yu Türk milleti savundu. Yetmez mi? Kıbrıs’ta, PKK ile mücadelede Filistin’den gelip yanımızda savaşan birisini tanıyor musun? Bak Ahmet, bir konuşmanda Mahmut Hocanın odasına girdim. Yatakta elinde bastonu ateş eder gibi yattığını gördüm. Meğer Çeçenistan’da savaşıyormuş diyordun. Bak ŞİRK ehli, Al eline bastonunu gir yatağına sen de Ortadoğu’daki savaşa katıl. Türk askerinin kanı üzerinden bu ucuz siyaset yapma. Ahmet birde sakın Zafer Partisine İslam öğretmeye kalkma. Zafer Partisi önce Anıtkabir sonra Hoca Ahmet Yesevi dergahı ve em son Hacı Bektaş Veli türbesi ziyaret edilerek kuruldu. Biz 2002 sonrası müslümanları değiliz. 1000 senedir müslümanız elhamdülillah."