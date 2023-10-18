CHP'de kongreler sona erdi: 51 ilde ve 413 ilçede başkan değişti

4-5 Kasım'da olağan kurultayını yapmaya hazırlanan CHP'de kongre süreci tamamlandı. 51 il, 413 ilçede başkan değişti.

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CHP'de kongreler sona erdi: 51 ilde ve 413 ilçede başkan değişti

CHP’de il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 4-5 Kasım’daki kurultay öncesinde 51 yeni il başkanı göreve başladı. 413 ilçede de ilçe başkanları değişti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP il kongreleri kapsamında 81 il başkanlığından 30’una aynı isimler seçildi. 51’i kentte ise yeni isimler il başkanı oldu. Göreve ilk kez başlayacak 51 il başkanının tamamının değişimci olmadığı, desteğin her iki taraf için de, “yarıya yakın” olduğu ifade edildi. 15 Eylül’de başlayan ve dün sona eren CHP il kongrelerinde mevcut isimlerin il başkanlığına devam ettiği iller şunlardan oluştu:

Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Urfa, Şırnak, Van, Yozgat. Genel merkez yönetimi ve muhaliflerin adaylarının karşı karşıya geldiği ilçe başkanlığı seçimlerinde ise 560 ilçe başkanı görevine yeniden seçilirken, 413 ilçede ise yeni ilçe başkanları göreve başladı.

Kongreler sonucunda ilçe başkanlarının tamamı değişen il bulunmazken Ardahan, Batman, Bayburt, Elazığ’da mevcut ilçe başkanlarının tamamı yeniden seçimleri kazanarak görevlerini sürdürdü.

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