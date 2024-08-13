Çok Konuşulacak Anket! Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Sonar Araştırma'nın son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, CHP yüzde 34.7 oy oranıyla, yüzde 28.3 oy oranına sahip AKP'nin 6 puan önünde.
Sonar Araştırma'nın Temmuz ayında 26 ilde toplam 3 bin 271 kişi ile yaptığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Vatandaşlara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Kararsızlar dağıtılmadan önce oy oranları şöyle oldu:
CHP yüzde 23.1
AKP yüzde 18.9
MHP yüzde 6.9
DEM Parti yüzde 6.7
İYİ Parti yüzde 3.7
Zafer Patisi yüzde 3.5
Yeniden Refah Partisi yüzde 3.2
diğer 0.8.
Görüş belirtmeyenlerse yüzde 33.2
(Kararsız oy yüzde 15.1, geçersiz oy kullanırım yüzde 3.1, sandığa gitmem yüzde 11.9, fikri yok yüzde 3.1.)
SONAR’ın sonuçlara ilişkin notu şöyle:
“Görüş belirtmeyenlerin oranı haziran ayına göre yüzde 4 puan azalmış olsa da son 30 yıl baz alındığında hala çok yüksek. Kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının yüzde 27’nin altına düşeceği sonuçlar bize daha sağlıklı bilgi verecektir.”
Görüş belirtmeyenlere orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranları şöyle:
CHP yüzde 34.7
AKP yüzde 28.3
MHP yüzde 10.4
DEM Parti 10.1
İYİ Parti yüzde 5.5
Zafer Partisi yüzde 5.1
Yeniden Refah Partisi yüzde 4.8
diğer yüzde 1.1.
Gazeteci Aytunç Erkin'in köşesinde paylaştığı anketi gerçekleştiren SONAR çıkan sonuçlardan sonra şu notu düştü:
“1977 yılından beri CHP ilk kez genel seçim oy oranı olarak 1’inci partidir. 47 yıldır ilk kez oluşan bu tabloda AK Parti’nin 22 yıldırı iktidarda olması elbette etkilidir. Ancak ekonomin gidişatı ve CHP’nin yeni ‘ılımlı politika’ yaklaşımı ilde diğer bazı faktörler de bu tablonun oluşmasında etkili olmuştur.”