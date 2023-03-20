'Çocuklar ölmesin' dediği için cezaevine giren Ayşe Öğretmen, Yeşil Sol Parti’den aday adayı oldu

Yedi yıl önce Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da "Çocuklar ölmesin" diyen ve yargılanma sürecinde beraat eden 'Ayşe Öğretmen' olarak bilinen Ayşe Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Amed'teyim. 28.Dönem Yeşil Sol Parti'den Amed milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. 'Çocuklarımızın özgür ve ana dillerinde yaşadıkları, annelerin ağlamadığı, barışın hüküm sürdüğü bir gelecek hayali ile..."

"NEDEN AĞZI SÜT KOKAN BEBEĞİMLE İKİ DEFA CEZAEVİNE GİRDİM?"

Ayşe Çelik, Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konan Çelik, daha sonra kızını cezaevinden çıkarttırarak ailesine teslim ettirmişti. Çelik, yeniden yargılandığı davada beraat etmişti.

Çelik, dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler” sözlerine yanıt verirken, "Peki, ben neden "çocuklar ölmesin" dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?” paylaşımında bulunmuştu.