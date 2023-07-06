CHP'nin YSK temsilcisinden seçim itirafı: 'Provokatif paylaşımlara itibar ettik'

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, geride kalan 14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yakupoğlu, anlamsız biçimde YSK'ye isnatlarda bulunduklarını, provokatif paylaşımlara itibar ettiklerini belirtti.

Yakupoğlu, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede "16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararının olmadığını, ama anlamsız biçimde YSK'ye isnatlarda bulundukları, oyların çalındığı gibi her seçimde karşılaşılan provokatif paylaşımlara itibar ettikleri" değerlendirmesinde bulundu.

"PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETTİK"

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" ifadelerini kullandı.

“Sandığa gidin” tarzında açıklamaların seçmeni inandırmadığını söyleyen Yakupoğlu, şunları kaydetti:

"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"