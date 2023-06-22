CHP'nin önde gelen ismi Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e ziyaret

CHP geleneğinin önemli isimlerinden, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Özel, "Genel Başkanımız Sn. Murat Karayalçın, Grup Başkanı seçilmemden dolayı nezaket ziyaretinde bulundu" dedi.

Özgür Özel, açıklamasında, "Yeni döneme ilişkin kendisinin değerlendirme ve önerilerini dinleme, tecrübelerinden bir kez daha yararlanma fırsatı buldum. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçimlerin ardından Murat Karayalçın, 5 Haziran'da seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş; "Partimizin, Kurultay sürecini başlatma kararını son derecede olumlu karşılıyorum. Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir" demişti.