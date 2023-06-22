CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama: Genel Başkanımızın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını tasvip etmiyoruz

CHP’li 81 il başkanı genel başkan Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantının ardından ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri vardır, kabulümüzdür” denilerek, “Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

"DEĞİŞİM SİHİRLİ BİR SÖZCÜKTÜR"

Başkanların yayınladığı ortak metnin tamamında şu ifadelere yer verildi:

CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık.

Düyün-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.

Değişim ,albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.

CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.

Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda “Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?” diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nde vardır ve davalan için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fili olarak başlatmış bulunuyoruz.

Yerel seçimler öncesi CHP başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımız da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kimsesizlerin kimsesi” diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…