CHP'li Yücel'den HÜDA PAR'a Çok Sert Anayasa Tepkisi

Türkiye’de yeni anayasa tartışmaları sürerken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuya ilişkin açıklamasında "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim" diyerek, Anayasa’nın ilk dört maddesinin kaldırılmasını istediklerini anlattı. Yapıcıoğlu’na tepki CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den geldi. Yücel, “Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım” ifadeleriyle başladığı uzun bir açıklama yayımladı.

Açıklamalarında Yapıcıoğlu, “Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ YÜCEL’DEN TEPKİ

Anayasanın ilk dört maddesi Yapıcıoğlu tarafından yeniden tartışmaya açılmaya çalışılırken, Yücel, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yücel açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan “Laiklik İlkesi” de inanç özgürlüğünün teminatıdır” dedi. Yücel açıklamasının devamında, “Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!” ifadelerini kullandı.

Yücel’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım!!! Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan “Laiklik İlkesi” de inanç özgürlüğünün teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın! Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan hizbullah artığı bir kaç zibidiye de pabuç bırakmayız!"

Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım!!!



Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam… pic.twitter.com/PBeSgi4Hq0 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 15, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem