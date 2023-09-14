CHP'li Salıcı'dan Bora Kaplan açıklaması: 'İktidar, iktidarı suç örgütünün örtbas etmekle suçluyor'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X (Twitter) hesabından geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ankara’da “Kaplan” grubu olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da uzun zamandır çürüyen bir şeyler var. Ayhan Bora Kaplan’a yapılan operasyonla yolsuzluk, siyasi himaye ve organize suç arasındaki ilişkiler tekrar su yüzüne vurdu.

İKTİDAR İKTİDARI SUÇLUYOR

Dosyadaki şu uzun cümleye dikkat: “Günümüzde gerek adliye gerek emniyet içerisindeki konjonktür değişimlerinden sonra Bora Kaplan isimli şüphelinin bu kurumlardaki bağlantılarının kaybolduğu ve dolayısıyla etkinliğinin azaldığı düşüncesine kapılması sebebiyle kurmuş olduğu suç örgütünün geçmiş dönemlerde karışmış olduğu suça konu eylemlerinin açığa çıkacağı düşüncesine kapıldığı değerlendirilmiştir."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Fotoroman Süleyman’dan sonraki İçişleri Bakanı da görevinin ilk 90 gününde organize suç örgütlerine 92 operasyon yaptıklarını açıklıyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bir ucu yargı ve güvenlik bürokrasisine, diğer ucu bakanlık yapmış siyasilere uzanıyor. Organize suç; yolsuzluk ve karşılığında kazanılan siyasi himaye bataklığında yeşeriyor. Susurluk’tan beri organize suç, yolsuzluk ve devlet içinde devlet gibi davranan çeteler hep birlikte ortaya çıkıyor. Hem TBMM’de hem hukuki süreçlerde olayın takipçisi olacağım."