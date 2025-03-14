CHP'li Karasu'dan 'Hava Ulaşımı' Trafiği! 'Kalabalık Ama Gelir Yok'

Türkiye’nin Avrupa’da en fazla hava ulaşımı hizmeti veren ikinci ülke olmasına rağmen havayolu şirketlerinin ödediği ücrette en alt sıralarda olması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, seyrüsefer hizmetlerinin maliyetini Eurocontrol'un karşıladığını ama personel maaşlarının düşük tutulması nedeniyle Türkiye’ye ulaşan paranın eksik olduğunu belirtti.

Ulaş Karasu, konuyla ilgili "Personelin maaşını Eurocontrol’ün yaptığı ödemeyle karşılamaya çalışıyor, DHMİ’nin diğer gelirlerini Hazine’ye aktarmaya çalışıyorsunuz. Aynı işleri yapan personeli de birbirine düşman ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'20 YILDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?'

Mecliste teklif görüşmelerinde konuşan Karasu, öngörülen yeni düzenlemenin "Eurocontrol’den daha fazla ödeme alınması yoluyla milli gelir maliyetlerinin artırılması, döviz girişi sağlanması" olarak tanımlandığını belirterek, 20 yıldır yürürlükte olan düzenlemeye göre, havacılık tazminatı ödemesinde çalışanların 3 ayrı gruba ayrıldığını anımsattı.

CHP'li Karasu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"20 yılda yeni mi aklınıza geldi döviz girişi sağlamak? 20 yıldır çalışanların maaşını niçin yükseltmediniz? Fransa’da uçuş sayısı bize yakın olmasına rağmen Fransa’nın bildirdiği maliyet 1.5 milyar Euro. Biz ise Avrupa’da 2'nci büyük hava sahası konumuna sahibiz ama bizim bildirdiğimiz maliyet 650 milyon Euro. Toplam maliyetler içinde, personelin maliyet oranı Fransa’da yüzde 60. Türkiye’nin yüzde 32.

'OLUŞAN ZARAR NE KADAR?

Yani bugüne kadar personeli maaşını düşük tutup Eurocontrole'e o şekilde ilettiği için, yıllardır havayolu şirketlerinin ödediği uçak başına hava seyrüsefer hizmet bedelleri çok düşük kalıyor. Hava sahamızdaki seyrüsefer hizmet alıcılarının önemli bölümünün yabancı havayolu şirketleri olması dikkate alındığında milyonlarca Euro bu yabancı havayolu şirketlerinin kasasında kaldı. Bunca yıldır döviz girişini sağlamayan kim? Oluşan bu zarar ne kadar?

Maliyetleri Eurocontrole yansıtılan personelin unvan bazında dağılımı ve maliyetin unvana göre yansıtılma oranları nedir? Eurocontrole maliyetlerin geri dönüşü çerçevesinde bildirilen geçmiş yılın kesinleşen maliyet toplamı nedir? Personel giderleri bu toplamın ne kadarını oluşturmaktadır? Gelecek yıl için bildirilen tahmini maliyet toplamı nedir? Personel giderleri unvan bazında bu toplamın ne kadarını oluşturmaktadır?

'BU DURUM İŞ BARIŞINI BOZUYOR'

DHMİ’nin gelirlerinin yüzde 30 seyrüsefer gelirleri, yüzde 70’i ise terminal hizmet gelirleri, kira gelirleri gibi işletme gelirleri. Siz şimdi personelin maaşını EUROCONTROL ücreti ile ödemeye çalışıyor, DHMİ’nin diğer gelirlerini Hazine’ye aktarmaya çalışıyorsunuz. Böyle olunca gruplara ayırdığınız çalışanlar arasında ciddi bir maaş farkı oluşuyor. Bu durum iş barışını bozuyor.

DHMİ, Danıştay tarafından Elektrik personeline de Elektronik personeli için belirlenmiş olan havacılık tazminatı oran ve usulünün aynen uygulanmasına yönelik 2021 yılında verilen kararı ile 2024 yılında verilen yürütmenin durdurulması kararı uygulanmıyor! Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değil mi? Neden uygulanmıyor?

Kaynak: Haber Merkezi