CHP'li Gökçen'den Semih Yalçın'a 'Can Atalay' Yanıtı: 'Yok Öyle İş!'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TBMM'de Can Atalay için yapılacak 'Olağanüstü Toplantı Çağrısı'na karılmayacaklarını açıkladı.

Yalçın açıklamasında Can Atalay'ı hedef göstererek 'terörist' demiş ve CHP'yi de hedef almıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Semih Yalçın'ın o açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

'YOK ÖYLE İŞ!'

Gökçen'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin ismini cümle içinde geçirmek bile sizin nefret dolu dilinize yakışmaz. Beyefendiler kendi keyiflerine göre anayasa yapacak, kanun çıkaracak, tüm vatandaşlar buna uyacak, cumhurbaşkanı o anayasaya göre seçilecek, sonra kendi aleyhlerine dönünce anayasayı takmayacaklar.

Yok öyle iş. Anayasayı uygulayacaksınız, depremzede halkın seçtiği milletvekilini görevine iade edeceksiniz."