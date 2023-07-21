CHP'li Gökçek: Salçalı makarna bile artık öğrenciler için lüks

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi." dedi.

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CHP'li Gökçek: Salçalı makarna bile artık öğrenciler için lüks

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu 1250 TL. Güncel burs miktarı ile ise yalnızca 90 paket makarna alınabiliyor” dedi.

Ali Gökçek, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim kredisinin 2018 ve 2023'teki alım gücünü karşılaştırdı. Gökçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu bin 250 TL. Güncel burs miktarı ile ise yalnızca 90 paket makarna alınabiliyor.

On binlerce üniversite öğrencisinin tek geçim kaynağı, KYK’dan aldıkları burs ve krediler. Özellikle ailelerinden ayrı başka bir şehirde yaşayan öğrenciler için bu burslar hayati bir öneme sahip. Ancak AKP’nin ekonomiyi iflas ettiren politikalarının sonucunda, son 5 yılda öğrencilerin alım gücünde büyük bir düşüş yaşandı. Enflasyon karşısında öğrenci kredi ve bursları eridi. İşçinin, emeklinin, memurun sofrasının da tadı kalmadığı gibi öğrencilerin sofrasının da beti bereketi kalmadı. AKP iktidarı, gariban öğrencinin sofrasından 119 paket makarnasını, 20 adet yoğurdunu, 20 adet salçasını, 23 adet ayçiçeği yağını çaldı."

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