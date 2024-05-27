CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ

CHP'li İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, başdanışman Halil Hayta ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta sonu Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Serhendi Derneği'ni ziyaret etti.

Bahçetepe'nin başdanışmanı Halil Hayta'nın ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden, "Gaziosmanpaşalı komşularımızı ziyarete devam. Belediye başkanımız ile birlikte Serhendi Derneğimizi ziyaret ederek ilçemizi daha nasıl güzel yönetirize çözüm bulmaya devam..." notuyla paylaştı.

"KURDUĞU İLİŞKİYİ KINIYORUZ"

Bahçetepe'nin ziyaretine ilişkin tepkiler yükselirken, ÇYDD Gaziosmanpaşa Şubesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk İlke ve Devrimleri ile Türkan Saylan hocamızın öğretileri doğrultusunda, tüzüğümüzde yazdığı üzere ve büyük Türk Ulusundan aldığı yetkiyle bu tür yapılarla mücadele etmekle yükümlüdür. ÇYDD Gaziosmanpaşa Şubesi olarak Laik Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine karşı en büyük tehdit kabul edilen tarikat yapılanmalarıyla söz konusu Belediye Başkanı'nın kurduğu ilişkiyi kınıyoruz. Yetkili mercilerin bu konunun gerektirdiği yasal işlemleri uygulamasını bekliyor, her daim takipçisi olacağımızı yineliyoruz."

BAHÇETEPE AÇIKLAMA YAPMADI

Gerçek Gündem'in ulaştığı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, konuya ilişkin olarak açıklama yapmak istemedi.

ADD DESTEKLEDİ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gaziosmanpaşa Şubesi ise, "Tarikatlara sempatik davranacağına ya da onlarla samimi bir görüşme yapacağını düşünmüyoruz. Bahçetepe, laik Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerinden yana tavır koyan bir başkandır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem