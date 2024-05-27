Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında 48 kişi önünde konuşan Sinan Oğan, “İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var” dedi.

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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var

Sinan Oğan Mersin’de, yalnızca 48 kişinin kendisini dinlediği bir etkinlikte konuştu.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışından açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, “Bugün gördük ki Altılı Masa, Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti” dedi.

Oğan ayrıca, “İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ilk turda Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, seçimden önce “Cehennemin kapılarını kapatacağız” demişti.

İkinci tura kalan seçimde ise Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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