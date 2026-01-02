CHP'den İstifa Eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Hakkında Çarpıcı İddia: AK Parti'ye mi Katılıyor?

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, konuyla ilgili Çakır'a ulaştığını ve iddiaların doğru olduğunu söyledi.

CHP'de 9 Aralık 2025'te istifa eden ve "parti içi eleştirileri" sebebiyle hedefe konulduğunu söyleyen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündeme geldi. Bir süre "Bağımsız Milletvekili" olarak yoluna devam eden Çakır'ın bundan sonra siyasi yaşamını AK Parti saflarında sürdüreceği öne sürüldü.

'MİLLETİMİN KARARI BU YÖNDE'

Gazeteci Barış Yarkadaş, konuyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iddialar üzerine ulaştığı Çakır'ın “Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum” açıklaması yaptığını yazdı.

Çakır'ın yeni partisine katılımının 7 Ocak Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda ilan edileceği söyleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

