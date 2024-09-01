CHP'den 'Gizli Servet' Sahiplerine Tepki: İktidar Yıllardır Vergi Kaçıranları Koruyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılının vergi rekortmenlerini geçtiğimiz hafta açıkladı. Gelir vergisinin 100 kişilik listesinden ise yalnızca 27 kişi adını açıkladı. Bu durum şeffaf olmadığı için dikkat çekerken, CHP İstanbul Milletvekili Toprak da haftalık değerlendirme raporunda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VERGİ KAÇIRANLARI SAKLIYORLAR'

Toprak, raporunda şu ifadelere yer verdi:

2023 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerinden ‘ismini açıklamak istemeyenlerin’ sayısındaki artış, AKP döneminde servetini katlayanların mahcubiyetini yansıtıyor. Milyar dolarlık iktidar müteahhitleri vergi sıralamasında görünmüyor. Vergi yüzsüzleri listesi 2019’dan bu yana yayınlanmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, büyük bölümü ismini gizleyen vergi rekortmenlerinin neredeyse boş listesini kamuoyuna açıklarken, kazancının vergisini o demeyen ‘Vergi Yüzsüzleri’ listesini ise 2019’dan beri açıklamıyor. Vergi kaçıranlar, vergi ödemeyenler beş yıldır kamuoyundan gizleniyor. Gelir vergisi kesilen ücretliler ülke ekonomisini ve bütçesini ayakta tutarken, ismini gizleyen servet sahibi rekortmenler ve kazancının vergisini ödemeyenler iktidarın gölgesinde yıllardır korunuyor.

'BİR YILDIR ÖRTÜLÜ IMF PROGRAMI UYGULANIYOR'

Maliye, bütçe, vergi politikalarını başarısız bulan ve yeni vergiler isteyen Uluslararası Para Fonu (IMF), faiz indirimine karşı çıktı. Gerekirse politika faizinin daha da artırılmasını önererek memur, emekli, asgari ücret zammının da yılda bir kez ve hedef enflasyona göre yapılmasını istiyor. İMF raporundaki talepler ve koşullara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin suskunluğu dikkat çekici. Anlaşılan dış kaynak ihtiyacı had safhada olan iktidar, küresel piyasaları ve sıcak para sermayedarlarını karşısına almamak için İMF’nin taleplerine karşı çıkmak, şartlarına tepki göstermek istemiyor. Kaldı ki bir yılı aşkın süreden bu yana zaten örtülü bir IMF programı uygulanıyor.

'İSTİŞARE EDİLSEYDİ MİLYONLAR MAĞDUR OLMAYACAKTI'

Ekonomide milyonlarca vergi mükellefini mağdur eden enflasyon muhasebesinde ısrarcı olan ekonomi yönetimi, iş dünyasının tepkileri yükselince geri adım atmak zorunda kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyon mükellefi enflasyon muhasebesi ve ek vergi kapsamından çıkarttı. 2023 cirosu 50 milyon liranın altında olan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 2024 ek geçici vergi döneminde enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamından çıkartılırken, bu kişi ve kurumlar gecikme faizi ve cezası o dememek için şimdi 6 Eylül’e kadar yeniden düzeltme beyannamesi vermek zorundalar. Oysa uygulamayı yürürlüğe koymadan önce TOBB, TÜRMOB, MÜSİAD vb. kuruluşlarla istişare edilseydi milyonlarca mükellef bu yanlışlarla mağdur edilmeyecekti.

Kaynak: ANKA