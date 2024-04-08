CHP'den, Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), hem ses tellerinden hem de gözlerinden operasyon geçiren Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı.

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CHP'den, Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

CHP, Genel Başkan Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

Taburcu Edildi

Açıklamada, "Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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