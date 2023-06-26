CHP'den gençler için çağrı: Belediyelerimiz ücretsiz etkinlikleri artıracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) oturumlarının tamamlanmasıyla çocuk ve gençlere yönelik CHP belediyelerinin ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunması yönünde talimat verildiğini bildirdi. Akın, şunları kaydetti:

‘EKONOMİK KRİZ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

“Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle zorlaşan hayat koşulları en başta çocuklar ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca iktidar mensubu bazı belediyelerin son dönemde Türkiye genelinde çeşitli festival ve etkinliklerde sahne alması planlanan, topluma mal olmuş sanatçıların konser ve etkinliklerini iptal etmeye başlaması da dikkat çekicidir.

‘ÇOCUK VE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAK TEMEL İLKEMİZ’

Çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden önemli hizmet ve etkinlikler gerçekleştiren belediyelerimizin yaz döneminde bu faaliyetlerine devam etmesi bu kapsamda önem arz etmektedir. Belediyelerimizin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunması temel ilkemizdir. Tüm belediyelerimiz; geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam edecekler.”