CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin AKP'den açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'DEKİ GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çelik burada bir gazetecinin CHP'deki genel başkan değişimine nasıl baktığına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Çelik, "Biz bir değişim olarak görmedik. Aynı siyasal söylemler. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal değişimin taşıyan parti AKP'dir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü'nün açıklamaları şöyle:

"Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği eylemler, doğrudan savaş suçu kapsamına giren, doğrudan soykırım kapsamına giren bir yaklaşımdır. 32 gündür Gazze şeridini bombardıman altında tutuyorlar, kadınları ve çocukları hedef alarak bu katliam siyasetini yürütüyorlar.

"KATLİAM SİYASETİ YÜRÜTÜYORLAR"

Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırımı kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir.

"BM DEHŞET OLARAK NİTELENDİRİYOR"

55 cami, 3 üniversite, 3 kilise yıkılmıştır. 220 okulu vurdu ve 40 bin konutu tamamen vurdu. Bunların hepsi savaş suçu niteliğindedir. Soykırımdır. BM, bütün bu olanları dehşet olarak nitelendiriliyor."