CHP'de Örgütlerin Ana Gündemi Erken Seçim: 'Hazır Olmalıyız...'

CHP’nin tüzüğü gereği yaptığı ve örgüt üyelerinden parti politikalarına ilişkin görüş alındığı il danışma kurulu toplantıları devam ediyor. Her toplantıya genel merkezden bir yönetici görevlendiriliyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez toplantılara yoğun katılım olduğu belirtiliyor.

YÖNETİME MESAJ

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, parti kurmayları, “tabanda genel seçimlerden sonra oluşan duygusal kopuşun dağıldığını ve yerel seçim sonuçlarıyla iktidar umudunun görüldüğünü” söylüyor. Buna karşın üyelerin temkinli olduğunu da belirten partililer, tabanın yönetime “Yerel seçim başarısı doğru değerlendirilmeli” mesajını verdiğini aktarıyor. Kurmaylar, “Bize ‘Başarı çok önemli ama partimize ve Türkiye’ye yetmez. Bunu iktidar değişimine dönüştürmeliyiz. Seçimlere bugünden hazır olmamız lazım’ diyorlar” bilgisini paylaşıyor.

‘DÖNÜM NOKTASI’

Bu uyarıyı dikkate alarak çalıştıklarını vurgulayan partililer, “Bu noktada üye sayısının artırılması çok önemli. Önümüzdeki seçimler Türkiye açısından bir dönüm noktası olacak. Başarıya yakınız ve örgütsel yapımızı da buna göre düzenlemeliyiz. Daha dinamik bir yapı olacağız” değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar, önceki danışma kurulu toplantılarına göre, parti içine yönelik eleştirilerin de az olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

BAŞKANLARLA TOPLANTI

“Yerel seçimin aday belirleme sürecinde eleştiriler olmuştu ama sonuçları görünce bunların azaldığını, memnuniyete dönüştüğünü görüyoruz. İç tartışmadan çok dışa dönük bir motivasyon var. Bunun dışında tematik yaptığımız mitinglerden memnunlar. Devam etmesinden yanalar. Tarım sektörünün, emeklinin, işsizlerin sorunlarının dile getirilmesini istiyorlar. Ayrıca, ayrımcılığa tabi tutulduğunu anlatan üyelerimiz oluyor. Mülakatlarda elenme, memurluktan ve devlet kapısından uzak tutulma gibi partizan uygulamalar olduğunu söyleyip şikâyetlerini iletenler var.”

Erken seçim ihtimalinin tabanda da konuşulduğunu aktaran partililer, “Üyelerimiz iktidarın bu ekonomik koşullarda 4 yılı tamamlayabileceğini düşünmüyor. Bu nedenle bizden seçime hazır olmamızı bekliyorlar” görüşünü paylaşıyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti tabanından önerilerin ve yorumların dinlendiği bu danışma kurulları toplantıları sonrası ağustos başında il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.