CHP'de 'Mutlak Butlan' Hareketliliği: 'Üç İsim İstifa Edecek' İddiası

Gazeteci Sinan Burhan tv100 yayınında CHP'ye ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı: "Bugün akşamüzeri önemli bir kaynağımla görüştüm. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 3 milletvekili partiden istifa edecek. Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Cemal Enginyurt. Adnan Beker'e sordum konuyuç Anadolu'da bir tabir var, 'Fesat at yarış kazanamaz' dedi."

Barış Yarkadaş ise "Bir isim de ben ekliyorum. Sonradan partiye gelen isimlerden bir vekil daha Kemal bey genel merkeze girdiği gün partiden istifa edecek, dedi."

ENGİNYURT'TAN YANIT

Cemal Enginyurt iddiaların ardından tv100 yayınında İsmail Dükel'e bir mesaj gönderdi. Enginyurt, "İstifa demedim, Özgür Özel'le beraber hareket edeceğim" ifadelerini kullandı.

