CHP'de Kurultay belirsizliği: 'Kılıçdaroğlu ertelemek istiyor, İmamoğlu karşı çıkıyor' iddiası

CHP’de il ve ilçe kongrelerinin takvimi belirlense de Parti Meclis’nin (PM) şekilleneceği ve Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı Kurultay’ın yerel seçim sonrasına bırakılması gündeme geldi. Kulislerde bu hamleye gerekçe olarak da en erken 15 Ekim’de bitmesi beklenen kongrelerin olası itirazlarla uzaması sonucu Kurultay’ın seçim takvimi ile çakışması ve aday belirleme sürecini olumsuz etkilemesi ihtimali gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinin ise Kurultay’ın yerel seçim öncesinde bir an önce yapılmasından yana tavır koyduğu belirtiliyor. Bu arada Kurultay öncesinde delege belirlemede büyük önem taşıyan parti tüzüğünün değişmesi için harekete geçen eski il başkanları da Ankara’da ikinci bir toplantıya hazırlanıyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından CHP koridorlarında başlayan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyeleriyle dün ilk kez bir araya gelmesinin ardından Olağan Kurultay takvimi başlatılırken, Kılıçdaroğlu aynı zamanda il ve ilçe kongrelerinde delege seçimlerini şekillendiren tüzükle ilgili de hukukçulara daha demokratik düzenlemelerin öngörüldüğü bir tüzük değişikliği talimatı verdi.

ESKİ İL BAŞKANLARI ANKARA’DA İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR

Ancak parti içi muhalefet, bu hamleyi yeterli bulmadı ve tüzük değişikliği taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Cumartesi günü 43 eski il başkanının katılımıyla bir araya gelen Demokrasi ve Adalet Hareketi, bu cumartesi Ankara’da ikinci kez toplantı planlıyor. Eski il başkanları mevcut tüzükle delegelerin seçilmediğini ve atandığını iddia ediyor. Parti içi muhalefet, Olağanüstü Tüzük Kurultayı ile tüzük değişikliği yapılmasını talep ediyor. Eski il başkanlarının cumartesi günü tüzükte istedikleri değişiklikleri madde madde açıklaması bekleniyor.

KONGRELER EN ERKEN 15 EKİM’DE BİTECEK

Bu arada CHP’de Olağan Kurultay öncesi il ve ilçe kongreleri için muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlandı. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek. İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

GENEL MERKEZ, KURULTAY’IN YEREL SEÇİM SONRASINA BIRAKILMASINDAN YANA

CHP kulislerinde bugünlerde en büyük tartışma da kurultay tarihi ile ilgili yaşanıyor. Genel Merkez kulislerinde partinin en önemli karar organı olan ve yerel seçim öncesinde belediye başkan adaylarının da belirleneceği PM’nin şekilleneceği, aynı zamanda Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı Kurultay’ın yerel seçim sonrasına bırakılabileceği yorumları yapılıyor. Gerekçe olarak ise kongrelerin en erken 15 Ekim’de biteceği, olası itirazlarla bu sürecin uzayabileceği belirtiliyor. Kongrelerin uzaması halinde ise kurultay sürecinin seçim takvimi ile çakışabileceği, YSK’nın seçim takvimini ilan etmesiyle de kurultay sürecinin yarım kalabileceği ifade ediliyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI PM’DE BELİRLENECEK

Partili bazı üst düzey yetkililer, bir başka senaryoya da dikkat çekiyor. Yetkililer, “Bu süreçte bazı belediye başkan adaylarımız açıklanabilir, yani mevcut PM tarafından belirlenebilir. İttifakla ilgili durum da var bir yandan. PM değişirse diğer adayları da ikinci bir PM belirlemiş olacak. Bu da uygun olmaz” görüşünü dile getiriyor. Bu gerekçelerle Genel Merkez’de kurultayın yerel seçim öncesinde yapılmasına sıcak bakılmıyor.

İMAMOĞLU, “KURULTAY ERTELENMESİN” İSTİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından “değişim” mesajı veren ve yeni MYK’nın belirlenmesi öncesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile iki kez görüşen Ekrem İmamoğlu’nun tavrının ise aksi yönde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İmamoğlu cephesi, Kurultay’ın yerel seçim öncesinde bir an önce yapılarak Parti Meclisi’nin yenilenmesinden yana tavır koyduğu belirtiliyor. İmamoğlu'nun, bugün ya da yarın bu yönde bir açıklama yapabileceği de ifade ediliyor.