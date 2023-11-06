Özgür Özel'den kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, kendisini ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan, “Terör örgütleriyle beraberler” ifadeleriyle CHP'nin taze ve eski genel başkanlarını hedef almıştı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu sorulan Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'YLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜK'

Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

'İYİ Kİ CHP VAR'

Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.

Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA