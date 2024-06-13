CHP ve MHP arasında söz savaşları: Yalçın ve Yönter'e tepkiler artıyor

CHP ile MHP arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “AKP-CHP ittifakı, MHP’nin samimi dileği ve temennisidir” sözleri ve normalleşme dönemi hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" sözlerini sarf etmişti.

Özgür Özel'in bu açıklamalarının akabinde Yalçın, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" demiş, Yönter ise, "Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Yalçın ve Yönter'e yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise "Koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz. Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır. Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Gerilime CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dahil oldu. Başarır, Yalçın'a verdiği videolu yanıtta, "Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın" sözlerini sarf etti.

Başarır'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Semih Yalçın, Genel Başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup, ayık kafayla pişman olan sen, hadsiz adam, sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı’nı tehdit ediyorsun. Sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin, sen bir azmettirici olabilirsin ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ağzına alırken bin kez düşüneceksin. O yüzden, çok şey istediğimin farkındayım ama seni haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın.”

DENİZ YÜCEL'DEN SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Yücel, Yalçın ve Yönter'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik paylaşımlarını eleştirerek, onları "Herkesin yaka silktiği... Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve partimize dil uzatarak siyaset sahnesinde tutunmaya çalışmaktan başka becerileri yok!" ifadeleriyle suçladı.

'KİRLİ, KARANLIK VE GEREKSİZSİNİZ'

Yücel, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim… Herkesin yaka silktiği… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimize dil uzatarak siyaset sahnesinde tutunmaya çalışmaktan başka becerileri yok! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmelerini, gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yapan, Sinan Ateş davasının ucunun kendilerine dokunacağından korkan, korktukça saçmayalan insanlarsınız! Kirli, karanlık ve gereksizsiniz…"

Kaynak: Gerçek Gündem