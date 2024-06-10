CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den, Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik açıklama: 'Görüşmede gündeme gelebilir'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in bugün CHP'ye yaptığı ziyarete ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanının Genel Başkanımızla yapacağı görüşme iadeiziyaret. Şunu görüşürler bunu görüşürler gibi yorum yapmak istemem ama bu diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin normalleşmesi, ülkenin hukuk sisteminin yeniden olması gerektiği gibi ölçüte ve ayara gelmesi. Dolayısıyla Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın konuşulması da mümkün olabilir” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iadeiziyaret, miting takvimleri, Türkiye Belediyeler Birliği başkanı seçimleri, yenilenen belediye başkanlığı seçimleri ve Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması gündemleriyle toplandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Deniz, PM toplantısının ardından 19:00-19:30 saatlerinde MYK toplantısı yapmayı planladıklarını söyledi.

"LAİKLİK VE BİLİM KARŞITI MÜFREDATI REDDEDİYORUZ"

Haftasonu YKS’ye giren öğrencilere başarılar dileyen Yücel, "AKP’nin bu ısrar ve oldubittiye getirme çabasının karşısında; dernekler, odalar, sendikalar, diğer siyasi partilerden oluşan Müfredata Hayır Platformu 11 Haziran’da eylem kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için çaba sarf eden tüm eğitim paydaşlarının mücadelesini değerli buluyoruz, laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz, bu çağdışı programın karşısında olan her türlü itirazın yanındayız" dedi.

"HAYAT PAHALILIĞI DÜŞMÜYOR AMA AKP'NİN OYU HIZLA DÜŞÜYOR"

Yücel, Kurban Bayramı’na ilişkin ise “Kurban Bayramı ziyaretleri artık ateş pahası. Dört kişilik bir aile memleketlerine gitmek istese, gidiş dönüş otobüs biletinin fiyatı bir emekli maaşından fazla... Çikolatadan şekere, baklavadan kahveye her şeyin fiyatı geçen Kurban Bayramı’nın 3 katı... Kurban kesmek artık emeklilerin ve emekçilerin gündeminde bile değil... Ama AKP iktidarı bu sesi hiç duymuyor. En son AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuşmuş. Asgari ücrette ikinci bir zamma ihtiyaç yokmuş çünkü enflasyon düşüyormuş. Şaka gibi. Hayat pahalılığı düşmüyor ama AKP'nin oyu, hızla yüzde 30'un altına düşüyor. 31 Mart'ta gördükleri sarı kartın kırmızıya dönmesi yakındır. Ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu görmek için aslında uzun analizlere, kapsamlı raporlara falan gerek yok" diye konuştu.

"MASAK RAPORUNUN İÇERDİĞİ BİLGİLER SKANDAL NİTELİĞİNDE"

Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin MASAK raporunu değerlendiren Yücel, şunları söyledi:

"Soruşturma için hazırlanan MASAK raporunun içerdiği bilgiler skandal niteliğinde… Esnafa, KOBİ’lere kredi vermek amacıyla kurulan, adında halk olan Halkbank, verdiği kredilerle Ayhan Bora Kaplan’ı mafya lideri olma yolunda destekleyen bir banka olarak tarihe geçmiştir. Halkbank, Ayhan Bora Kaplan’ın kurmuş olduğu çeşitli paravan şirketlere 2020-2021-2022 yılında 550 milyon TL kredi vermiş. Bugünkü döviz kuru üzerinden güncellersek yaklaşık 1 milyar 550 milyon lira… Bu krediler için teminat alınmış mıdır? Krediler geri ödenmiş midir? Tasarruf tasarruf diye halkın ümüğüne çöken Mehmet Şimşek’e sesleniyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, çiftçinin, esnafın cebindeki üç kuruşa göz dikeceğine önce kamu bankalarının verdiği kredileri tahsil edin. Demirören’e, Ayhan Bora Kaplan’a, yandaşlara kullandırılan ballı kaymaklı kredilerin ödemelerini tahsil edip, halka bir nebze nefes aldırabilecekken, MASAK raporuna yansıyan Halkbank’ın çete liderine kredi verdiği haberine yayın yasağı getiriyorsunuz."

“KAYYUM ATAMALARI AKP'NİN BELEDİYELERE ÇÖKME PROJESİDİR”

31 Mart yerel seçim sonuçlarının AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na çok önemli mesajlar verdiğini kaydeden Yücel, şöyle devam etti:

“Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte direndiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta, Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari’deydik. Hakkâri halkının iradesi gasp edildi. Yapılan işlem kanuna uygun olabilir ama hangi kanuna? Darbe kanununa… Hangi dönemin hukukuna? OHAL döneminin hukukuna… Bakın kimse soruşturulamaz ya da kovuşturulamaz değildir. Elbette devam eden bir yargı süreci olabilir… Ciddi deliller olabilir… Belediye Başkanıyla ilgili hukuki süreç ayrı bir mesele, Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ayrı bir mesele… Bir kere önce şunu sormak lazım, bu adam aday olduğunda, eğer yasal bir engel varsa YSK adaylığı neden kabul etti? Eğer adaylığa engel bir hali yok ise, o zaman belediye başkanı seçildikten 2 ay sonra yerine neden kayyum atandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çıkarılan 674 sayılı KHK ile değişik Belediye Kanunu’nun 45. maddesinden önce belediye başkanı şayet tutuklanır ve fiilen görevini yerine getiremez ise veya görevden uzaklaştırılırsa; yerine belediye meclis üyeleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilirdi. Ancak AKP iktidarı ne yaptı; Belediye Kanunu’nun 45. maddesini OHAL döneminde değiştirerek, kendine konforlu bir alan açtı ve seçimle, sandıkla, demokrasiyle kazanamadığı belediyelere kayyum atama yöntemiyle çökmeyi tercih etti. Bakın buradan ilan ediyoruz: Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir.

Şimdi birkaç örnekle neden 'kayyım uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir' diyoruz, bunu somut hale getirelim, Silopi Belediyesi'ne 2016 tarihinde atanan kayyum, belediyeye ait değerli arsaları farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına peşkeş çekti. Belgeleriyle ispat edildi. Gelelim bir başka örneğe, AKP’li bir belediye meclis üyesi, Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kişinin borçsuz belediyeyi 2 yıl içerisinde 20 milyon TL borçlandırdığını ifade etti. Bir başka örnek; AKP Artuklu İlçe Başkanı, Artuklu Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kişi için ‘Artuklu Belediyesi’ne 600 milyon TL harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor’ diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Kayyum uygulamalarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı. Gelin, TBMM’de temsil edilen tüm partilerin uzlaşısıyla, darbe döneminin ürünü olan Belediye Kanunu’nun 45. maddesini değiştirelim ve demokrasiye aykırı, Anayasa’ya aykırı, halkın iradesini gasp eden ve kayyum uygulamasına son verelim.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET' DİYE BİR SUÇ OLMAZ"

Biz normalleşelim, demokratikleşelim dedikçe ülkede tuhaf şeyler oluyor. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Ortada hakaret yok, herhangi bir söylem yok…. Neymiş, belediye başkanı Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını indirmiş. Güler misin ağlar mısın? Cumhurbaşkanının duvarda asılı portresini indirdi diye bir belediye başkanı hakkında soruşturma açan savcının ya aklından zoru vardır, ya da hukuk bilmiyordur. Cumhurbaşkanının böyle abuk sabuk soruşturmalardan oluşan bir koruma kalkanına ihtiyacı olmadığı gibi, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin tüm kurullarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle işler halde olduğu bir ülkede 'cumhurbaşkanına hakaret' diye bir suç olmaz.

"TOGG’UN BATARYASINI ÇİN’DEN ALIYORSUNUZ"

AKP iktidarı dış politikada tutarsız ve günü birlik siyasetini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaretinde yaptığı basın toplantısında Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Çinli mevkidaşıyla mutabık kaldıklarını söylüyor, Türkiye’ye geliyor Çin’den ithal edilen tüm yakıt tipindeki otomobillere ek yüzde 40 vergi konuluyor. Çin’le ticaret hacmimiz 48 milyar doların üzerinde, ancak Çin’e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 45 milyar dolar. Son 10 yılda 307 milyar dolar ithalat yaptığımız Çin’e 33,5 milyar dolar ihracat yapmışız. Sadece Çin’le yapılan ticarette son 10 yılda verdiğimiz açık 273 milyar doların üzerinde. Devletler arasında ticari bir dengesizlik varsa devlet kendini koruyucu önlemler alır bu gayet doğaldır. Ancak, seçim kampanyası haline getirdiğiniz TOGG’un bataryasını Çin’den alıyorsunuz. Otomobil bataryası fabrikasını Çin’le kuruyorsunuz, üstüne bir de Çinli otomobillere ek vergi koyuyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

"İŞLERİNE GELMEDİKLERİNDE ABA ALTINDAN SOPAYI GÖSTERMEKTEN GERİ KALMAZLAR"

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın kadim dostu, 2023 seçimlerinden evvel Erdoğan’ın güzel hatırı için doğal gaz borcumuzu erteleyen, faizini silen Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin dedi ki; ‘Türk hükümeti son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya bel bağladı. Bu belki kötü bir şey değil ama Rusya ile ticari-ekonomik ilişkilerdeki kısıtlamalarla ilişkilendirilirse Türk ekonomisinin kayıpları kazançlarından daha fazla olacaktır, benim görüşüme göre böyle bir tehdit var’ dedi. Daha önce ABD başkanı Donald Trump’ın yaptığı gibi Vlademir Putin’de ülkemizi tehdit ediyor. En fazla doğal gaz ithalatı yaptığınız ülkeye bir de nükleer santral yaptırıp işletmesini de onlara bırakırsanız işte böyle kıskaca alınırsınız. Devletler için son derece stratejik bir alan olan enerji sektöründe başka bir ülkeye bağımlılığınızı azaltmanız gerekirken, arttırırsanız bunları eninde sonunda yaşarsınız. İşlerine gelmediklerinde aba altından sopayı göstermekten geri kalmazlar.

"ERDOĞAN’IN HAMAS’TAN DESTEĞİNİ ÇEKMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimi geçtiğimiz hafta yine yüzlerce sivili mülteci kamplarında bombalayarak katletti. Aleni bir şekilde, Filistinli sivillere devlet terörü uygulayan ve katliamlarına devam edeceğini her fırsatta yineleyen Netanyahu Hükümeti’nin Lübnan’a savaş ilan edeceği iddiaları uluslararası basında sıkça konuşuluyor. İsrail’in Ortadoğu’yu ateşe verecek bu eylemi karşısında Türkiye yönetimi barış çağrısı yapıp inisiyatif alacağına, Hamas’ı sarıp sarmalayarak büyük bir hata yapıyor. Hamas’la ilgili şaibe defalarca dile getirildi ve iddialar tartışıldı. Halkını felakete sürükleyen, halkının mahvına sebep olan Hamas’ın derhal yalnızlaştırılması ve geri çekilmesi gerekiyor. Erdoğan’ın Hamas’tan desteğini çekmesi ve ihvancılıktan vazgeçmesi hayati önem taşıyor.

“SİVİL VE DEMOKRATİK ANAYASA YALANINA HERKESİN İNANMASINI BEKLEMEKTEDİR"

Geçen hafta Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 6 yıl önce yaptığı 703 sayılı KHK’nın iptali ile ilgili başvurusunu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin pek çok hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Söz konusu kararname, daha önceki mevzuatı, yeni sisteme uyarlamak amacı ile çıkarılan bir ‘yetki düzenlemesi’ idi… Bu kararname ile ne yapılmış? KHK ile düzenlenmesi mümkün olmayan konularda düzenleme yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti’nin son 6 yıldır, hukuk tanımayan, yasa bilmeyen, her düzenlemeyi deyim yerindeyse ülkedeki idari yapılanmayı ‘kafasına göre’ dizayn etmekte hiçbir sakınca görmeyen bir hükümet tarafından yönetildiğini göstermektedir. İktidar, çalakalem yazılmış bu Kanun Hükmünde Kararname ile yetkilerini aşmıştır. Şimdi aynı iktidar, yani Anayasa’ya uymayan bu iktidar, Türkiye’de konuşulacak başka konu kalmamış gibi ‘sivil ve demokratik anayasa’ yalanına herkesin inanmasını beklemektedir.”

“14 HAZİRAN CUMA GÜNÜ, TEKIRDAĞ’DA BUĞDAY MİTİNGİ'NDE BULUŞUYORUZ”

Çiftçilerin mahsullerine verilen taban fiyatına da dikkat çeken Yücel, “Çay üreticilerini mağdur ettiler sıra buğday üreticilerine geldi. Bundan 4 gün önce gece yarısı, sessiz sedasız bir şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar tarımda geriye gidişin daha da hızlanacağını gösteriyor. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir. Bakın 10 yıl içinde buğday ekim alanları yüzde 13 azaldı. Üreticinin sesine ses, derdine derman olmak için 14 Haziran Cuma Günü, Tekirdağ’da Buğday Mitingi’nde buluşuyoruz” dedi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ SEÇİMLERİ...

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine de değinen Yücel, belediye başkanlarını tebrik ederek şunları söyledi:

“Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un yanı sıra artık Türkiye’deki diğer tüm belediyelerle koordineli bir şekilde ve iş birliği içerisinde olacak, parti ayrımı gözetmeksizin eşit, adil ve sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm kentlere dokunabilecek, kentlerin yöneticilerine yol gösterecektir. TBB’nin yeni belediyeleri denetlemek, o belediyelere yol göstermek açısından da son derece güvenilir ve liyakatli bir isim olan Ekrem İmamoğlu’na emanet olmasından son derece mutluyuz. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Mansur Yavaş, Türkiye’nin kültür varlıklarını korumak için siyasi parti gözetmeksizin, tüm üye belediyelerle ortak çalışmalar yürütecek. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay ise, güzel İzmir’imizi koruyup sakınan yönetim anlayışını şimdi Türkiye genelinde göreceğimize inanıyoruz. Toplum sağlığını önceleyen sağlıklı kentler için öncelikli planı olan iklim krizi konusunda aksiyon alacağını biliyoruz.”

"BU DİYALOĞUN TEMEL AMAÇLARINDAN BİRİSİ ÜLKENİN NORMALLEŞMESİ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yücel, Ankara’da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkücü Ocakları Genel Başkanı Ayşe Ateş'in bugün CHP'ye yaptığı ziyarete ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Genel Başkanımızla yapacağı görüşme iade-i ziyaret. Şunu görüşürler bunu görüşürler gibi yorum yapmak istemem ama bu diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin normalleşmesi, ülkenin hukuk sisteminin yeniden olması gerektiği gibi ölçüte ve ayara gelmesi. Dolayısıyla Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın konuşulması da mümkün olabilir” dedi.

Kaynak: ANKA