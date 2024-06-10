Akşener'in yakın ismi Burak Akburak'tan dikkat çeken İmamoğlu ziyareti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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Akşener'in yakın ismi Burak Akburak'tan dikkat çeken İmamoğlu ziyareti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ve bu görüşmenin içeriği hakkında hala net bir açıklama olmaması gündemdeki yerini korurken, Akşener'in yakın ismi Akburak'ın İmamoğlu ile yaptığı ziyaretle dikkat çekti.

Akburak, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu ile İstanbul'un sorunları ve ihtiyaçları konusunda koordineli çalışacaklarını belirtti. Özellikle deprem gibi kritik konularda partiler arası ortak çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan Akşener'in, Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen 'cumhurbaşkanlığı yardımcılığı' ve 'oğlunun büyükelçi olarak atanması' iddiaları da tartışmaları gündemdeki yerini korurken bu iddialara ilişkin tek açıklama Akburak'tan gelmişti.

Bu konuda Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Akburak, Akşener cephesinden açıklama yaparak, 'cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir' demişti.

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