CHP Sarıyer’de Uğurhan Atma aday adaylığına başvurdu

CHP’de kurultayın bitmesi sonrasında yerel seçim süreci ile aday adaylıklarına başvurular da sona gelindi. Sarıyer’in gençlik siyasetinden beri önemli isimlerinden olan Uğurhan Atma, CHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

Adaylık müracaatını CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı’na yapan Uğurhan Atma, açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sarıyer Belediye Başkan Aday Adaylığı üzerine başvurumun heyecanını ve sorumluluğunu hissediyorum. Sarıyer’in evladı olarak, bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak edindiğimiz deneyimleri, ilçemizi daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir kent haline getirme arzusuyla birleştiriyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle Sarıyer'deki potansiyeli daha da ön plana çıkaracağımıza olan inancımızı taşıyoruz diyen aday adayı Atma, “Bu kapsamda, Sarıyer'deki mülkiyet sorunlarına karşı çözüm odaklı yaklaşımlar planlamayı ve ilçemizin değerlerini koruyarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitelerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, bir takım sebeplerde askıda kalan altyapıdan kültürel turizme kadar tüm alanlara yönelme ve çözme taahhüdümüz var. Ayrıca, Sarıyer'deki mülkiyet sorunlarına yönelik adil ve etkili çözümler üreterek, ilçemizin her bir sakininin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle çocuklarımız için Sarıyer’de spor ve kültürel faaliyetlerin artması, sporun yaygınlaşması ve buna uygun alanların arttırılması hususunda dikkatli davranacağız. Zira hedefimiz Sarıyer Belediyesi’nin çocukların belediyesi olmasıdır” şeklinde konuştu.

ATMA’DAN 2028 VURGUSU

Atma, “Aday adayı olan tüm arkadaşlarımız birbirinden değerli siyaset insanları. Tüm aday adaylarımız ile birbirimizi tamamlayacağız ve hepimiz tek yumruk Sarıyer olacağız. Hep birlikte önce 2024'e sonra 2028'e giden süreçte birbirimize omuz vereceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in hedef gösterdiği istikamette ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu siyaset yaklaşımının en çalışkan neferlerinden olma gayretindeyiz. Zira çıktığımız 2028 yolculuğunda Sarıyer önemli bir konumda olacak. Sarıyer'de sosyal demokrat belediyecilik 2034 yılını planlarken, aklında ve kalbinde 2028 olacak” dedi.

UĞURHAN ATMA KİMDİR?

36 yaşında olan Uğurhan Atma, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezundur. İleri seviye İngilizce ve orta seviyede İspanyolca bilen Atma, reklam sektöründe Türkiye’nin ve dünyanın en büyük reklamteknoloji şirketlerinde yöneticilik yaptı. Danimarka, İngiltere, Polonya, Çekya, Litvanya, BAE ve Güney Afrika gibi ülkelerde reklam ve iletişim projelerine dahil olan Atma, 10’dan fazla ulusal ve uluslararası Reklam / İletişim ödülü kazandı.

Uğurhan Atma, 2019 Yerel Seçimlerinde beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kampanyasında, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasında ve CHP Kurultayında Genel Başkan Özgür Özel'in çalışmasında, reklam ve tanıtım süreçlerinde aktif olarak yer alarak katkı sağladı.

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