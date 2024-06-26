CHP mitinglere devam edecek: "Halktan olumlu tepkiler geliyor"

CHP kurmayları, iktidardan asgari ücrete zam konusunda bir işaret göremediklerini, mitinglere devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP’de önceki gün genel başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulunda (MYK), CHP kurmayları, “Bu tematik mitingleri devam ettireceğiz. Pek çok yerden bu mitinglerin devam etmesi isteği var. Halktan olumlu tepkiler geliyor. Biz de dinamik bir süreç yürütüyoruz. Siyasetteki gelişmelere göre halkın talebine göre nerede bir miting yapma; alanda, sokakta olma ihtiyacı olursa orada olacağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin Şimşek’le yaptığı görüşmeye ilişkin de MYK’ye bilgi verdiğini aktaran kurmaylar, Karatepe’nin toplantıda “asgari ücrete zam beklentisi olmadığını yinelediğini” söyledi.

Bu konuda iktidarla bir görüşmenin daha yapılmayacağını söyleyen partililer, “Bu normalleşme sürecinin tıkandığı anlamına gelmez. Ancak ekonomi, emekli maaşları, asgari ücret konusunda eleştirilerimizi ve önerilerimizi iletmemize rağmen olumlu bir işaret görmedik. Bundan sonra mücadele sürecimiz devam edecek. Kocaeli’de geçim mitingi yapacağız. Çünkü normalleşme süreci sadece ‘İktidarla konuşalım, bir ne yapacaklar bakalım’ dediğimiz bir süreç değil. El sıkmayı ve en sert eleştiriyi birlikle yürüttüğümüz bir süreç” dedi.

Normalleşme kapsamında CHP’nin gölge bakanları ile kabine üyelerinin temasının da sürebileceğini söyleyen kurmaylar, CHP lideri Özel’in MYK toplantısında kendilerine, “Türkiye’nin sorunlarını aktarmaya ve sokaktaki mücadeleye devam edeceğiz” mesajını verdiğini söyledi.

ÖZEL, ATEŞ DAVASINA KATILACAK

Ankara’da öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile önceki gün görüşen CHP lideri Özel’in gelecek haftanın başında görülecek Sinan Ateş davasına da katılması bekleniyor. Ayrıca Özel’ın Madımak katliamının yıldönümünde de Sivas’taki anmalara gideceği söyleniyor.