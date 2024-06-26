Erdoğan'dan "normalleşme" açıklaması: Kendimize yeni ortak aramıyoruz

Erdoğan, muhalefet ile yapılan görüşmeleri işaret ederek, müzakere iradesinin, partiye yönelik hakaret ve sataşmaların kabullenileceği anlamına gelmediğini ifade etti.

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Erdoğan'dan "normalleşme" açıklaması: Kendimize yeni ortak aramıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasette normalleşme gündeminde partisine yapılan "sert eleştiri ve hakaretlere" ilişkin olarak, "Kendimize yeni bir ortak aramıyoruz" şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Erdoğan, partisinin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında siyasette yumuşama dönemi ile ilgili konuştu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, partiye dönük hakaretvari açıklamaların tekrarlanması hâlinde karşılık vermede tereddüt edilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, siyasetteki normalleşme süreciyle varmak istedikleri hedefi “Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi millî meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.

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Recep Tayyip Erdoğan Normalleşme Özgür Özel
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