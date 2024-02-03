CHP lideri Özgür Özel'den açıktan şeriatı savunan Erdoğan'a çok sert yanıt: "Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa’da yaptığı belediye başkan adayı tanıtım toplantısında konuştu. Özel, burada şeriatı savunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çok sert yanıt verdi. Özel, “Şeriat dediğin kurallar ‘pozitif hukukun yerinde olsun’ dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin, dilin" dedi.

Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde yaptığı konuşmasında, açıktan şeriatı savunmuş ve “Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur” demişti.

Erdoğan’ın bu ifadelerine CHP lideri Özel çok sert yanıt verdi.

Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin" dedi.

MB BAŞKANI ERKAN’IN İSTİFASINA İLİŞKİN DE KONUŞTU: İSTİFAYA ZORLADILAR

Özel, konuşmasının devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararına ilişkin de konuştu.

Özel, açıklamasında "Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar. Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar" dedi.