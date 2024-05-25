CHP lideri Özgür Özel 'normalleşme' için en acil atılması gereken adımı açıkladı! 'Gezi davası...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinin ardından Türkiye siyasetinde ‘normalleşme’ tartışmaları sürerken, CHP lideri Özel, “Gerçek bir normalleşme için atılmasını beklediğiniz en acil adım ne?" sorusunu yanıtladı.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Özel, ‘normalleşme’nin ilk adımının 31 Aralık’ta atıldığını belirterek, süreci şöyle anlattı:

“5 Kasım Kurultayı’ndan sonra biz 31 Aralık günü bütün liderleri aradık. Kurultaydan sonra tebrik için AK Parti’den Abdullah Güler Grup Başkanı olarak aradığı için ben de Abdullah Bey’i aradım, “Grubunuzun yeni yılını kutluyorum” dedim. Yani normalleşme dedikleri meselenin ilk adımı 31 Mart’tan sonra 1 Nisan’da değil 31 Aralık’ta atıldı”

‘EN ACİL KONU GEZİ’

Kendisine sorulan “Gerçek bir normalleşme için atılmasını beklediğiniz en acil adım ne? Ve başka hangi adımları bekliyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Özel, “Gezi” yanıtını vererek açıklamasını şöyle temellendirdi:

“Gezi. Gezi meselesi Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gittim. Meclis’in Türk delegasyonunu ziyaret ettim. Başkanı da Sayın Türkeş (AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş). Tam bir mutabakat içinde geçti görüşmemiz. Zaten kendisinin de süreci ortada. O yüzden Türkiye'nin hem dış politikada bu kadar zora girmemesi hem de bu büyük haksızlığın bir an önce ortadan kalkması için yakından ve umutla takip ediyorum.”