CHP lideri Özgür Özel: Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış

CHP lideri Özgür Özel, Afyon'da yaptığı konuşmada ekonomi üzerinden Erdoğan'a yüklendi: "Emeklilerin geçen sene 19 kilo sucuk alan maaşı bu sene 11 kilo alıyor. Bu iktidar emeklilerin mutfağından 8 kilo sucuğu çalmış. Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış."

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CHP lideri Özgür Özel: Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere 25 gün kala partisinin Afyonkarahisar mitingine katıldı. Özel, partisinin şehirdeki adaylarını tanıttığı mitingde anketlerde yükselen bir trendlerinin olduğunu söyledi.

“Eğer bir aksilik olmazsa 1 Nisan gününün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dır” diyen Özel, partisinin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyeye asacaklarını ve görevleri sürecinde de güncelleyeceklerini söyledi.

“TAYYİP BEY GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA EMEKLİNİN CEBİNDEN AYDA BEŞ BUÇUK ALTIN ÇALMIŞ”

Ekonomiye de değinen CHP lideri, şunları kaydetti:

“En büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. Bütün Türkiye'de bu durum böyle. Ben Türkiye'nin dört bir yanında bunun nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum.

Emeklilerin geçen sene 19 kilo sucuk alan maaşı, bu sene 11 kilo alıyor. Bu iktidar emeklilerin mutfağından 8 kilo sucuğu çalmış. Sadece sucuk, kaymak, lokum almakla maaşın beşte biri gider mi? Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret değerindeydi. 8 tane çeyrek altın alınıyordu. Bugün iki buçuk çeyrek altın zor alıyor. Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış.

Her şeye para bulup emekliye 'yok' diyor. Sen emekliye para yok dersen 31 Mart'ta da sana oy yok.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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