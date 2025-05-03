CHP Lideri Özel'den Kritik Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ miting serisinin Konya ayağında konuşuyor. İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ miting serisinin Konya ayağında açıklamalarda bulunuyor.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaradanın yarattığı hiçbir siyasetçiye ‘yuh’ çekmeyelim. Biz buraya kucaklaşmaya geldik.

Artık adım adım Konya'da gönüllere girerken kibre ve kavgaya zerre kıymet vermedik. Bu kenti Konyalıların emanet ettiği belediye başkanı saldırı haberlerine "Böyle bir şey yoktur" dedi. iki kişi çıktı havaya silah sıkıp küfürler edip olmadık şeyler yapmışlar. Bana kalırsa başka bir sabıkası yoksa o kişilerin dahi biz gittikten sonra serbest kalmasını isterim. Biz en fenasına bile dost eli uzatmaya razıyız. Ama seçilmiş belediye başkanına bizim görmezden geldiğimiz, duyurmadığımız vakayı 'yalan' diye söylemek yakışmadı. Bunu da buradan açıkça ifade ediyorum.

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi

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