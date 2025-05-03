MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Milliyetçiler' Günü Paylaşımı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Milliyetçiliği sloganlarda arayıp basit şablon ve klişelere hapsedenlerin ucuz ve uçuk söylemlerine; izinli, icazetli, istismarcı ve inkarcı hamasi ezberlerine ne aldanacak ne de itibar edecek vardır. Fikri yaşatan, fikir namusunu canlı tutan ahlaki sorumluluk duygusu, aynı zamanda vakar ve vefa erdemidir" ifadeleri kullanıldı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Milliyetçiler' Günü Paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla, bir açıklama paylaştı.

Açıklamasında, "Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı olduğunun kuşkusuz olduğuna" dikkat çeken Bahçeli, "Ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, yabancılaştırma milliyetçiliğin lügatinde olmayan anomiler, milliyetçiliğin diline aykırı anormallikler olarak değerlendirilmeli ve böyle anlaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliği onurlu ve bağımsız yaşamanın, milli kimliğe sahip çıkarak istiklal ve istikbalimize aracısız ve bağlantısız tam egemen olma düşüncesinin fonksiyonel hale gelmiş bir ifadesidir.
Milliyetçiliği sloganlarda arayıp basit şablon ve klişelere hapsedenlerin ucuz ve uçuk söylemlerine; izinli, icazetli, istismarcı ve inkarcı hamasi ezberlerine ne aldanacak ne de itibar edecek vardır.
Fikri yaşatan, fikir namusunu canlı tutan ahlaki sorumluluk duygusu, aynı zamanda vakar ve vefa erdemidir.

Bu erdemden muaf olanların 3 Mayıs’ı özüyle idrak ve ifadesi aklın, makuliyetin ve mantığın yok sayılmasıdır, yani boşuna bir hevestir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir anma, bir hatırlama günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs 1944 olaylarının merhum kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet hislerime yad ediyorum"

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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