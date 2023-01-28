Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen Büyük Buluşması'nda: 'Cumhurbaşkanı' sloganları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurduğu ‘Yörük Türkmen Masası’nın çalışmaları ve atacakları adımlar kapsamında organize edilen ‘Yörük Türkmen Büyük Buluşması’na katıldı. Akşehir’de gerçekleşen buluşmaya CHP lideri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte geldi.

‘Teokratik Oligarşiye Geçit Yok’ pankartının yer aldığı salonda mehteran ekibi, “Kemal Başkan ülkenin gururusun, Türkiye’ye ışık saçan umudumuzsun” dizelerinin yer aldığı şarkı çaldı, İzmir Marşı’nı okudu.

"YETER ARTIK BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, kadın çiftçi Ceren Dengiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim projesi kapsamında köye döndüğünü belirterek, “Tüm küçük baş hayvan üreticileri adına sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Vahap başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah sizden binlerce kez razı olsun” dedi.

Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, Kemal Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattıklarını, bunun üzerine ‘Yörük Türkmen Masası’nın kurulduğunu ifade ederek, “Yıllarca yörük Türkmenlerin sırtını söğüşlediler. Bizim yanımızda olduklarını söylediler ama hiç yanımızda olmadılar. Yeter artık bu devran böyle gitmez, gitmemeli. Çadırlardan birlikte yöneteceğiz feryadı gelmektedir. Sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanlığında artık devlet bizim haklarımızı unutmayacak” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük kültürünün önemine dikkat çekerek, “Bu kültürü yaşatmak için anlamak anlatmak zorundayız” dedi. Yörük çocuğu olduğunu ifade eden Böcek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanımız olarak göreceğimiz sayın genel başkanımız, milletvekillerimiz, yol arkadaşlarım, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Böcek’in konuşmasının ardından salonda bulunanlar “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

"BİZE DOĞRUYU ÖĞRETEN HOROSAN ERENLERİNİ HİÇ UNUTMADIK"

Bu sloganların ardından sahneye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kökeninin olduğu topraklara geldiği için mutlu olduğunu belirten CHP lideri, “Rahmetli ninemi hatırlıyorum. Sabahın güneşi hangi taşa değdiyse o taşı öperdi. Böyle bir kültürden geldim. Yörük, Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Uzun bir yoldan geldik doğrudur. Anadolu topraklarına geldik doğrudur. Bize doğruyu öğreten Horosan erenlerini hiç unutmadık. Tarihin bize yüklediği sorumluluk öğrendiğimiz kültürü evlatlarımıza aktarmaktır. Zaman zaman farklı partilerin içinde yer aldık ama kültür dediğimiz bir parti işi değildir, insanın ruhudur, geçmişidir, geleceğidir” dedi.

Akşehir’i il yapacaklarını belirten CHP lideri, “Bu işin sağı solu yok, tarihi var. Tarihe saygı duyacaksınız. Milli kurtuluş savaşının kara kutusu Akşehir’dir. Buranın ne kadar değerli bir kent olduğunu anlatmak zorundayız” dedi.

"BU TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İHANETTİR"

“Adalet arıyoruz. Sadece kendimiz için değil herkes için adalet arıyoruz” ifadelerini kullanan CHP lideri şöyle devam etti:

“Sorunlar yaşıyorsunuz biliyorum. Yaylalara giderken kaymakamların, valilerin, muhtarların müdahale ettiğini biliyorum. Siz yetim değilsiniz. Siz bu ülkenin gerçek sahibisiniz. Sorunlar çözülmediği için yüreğinizde burukluk var biliyorum ama bu sorunları çözeceğiz. Asla ve asla insanları ötekileştirmeyelim, insanların kimliği, yaşam tarzı başımızın üstüne. Biz herkesi kucaklayan bir geleneği inşa etmek ve sürdürmek zorundayız, bunu yapacağız. Devlette çürüme olduğunu biliyorum, devletteki çürümeye son vereceğiz. Devlet dediğimiz kurum liyakatle yönetilir. İşi ehline vermeyince devlette çürüme başlar. Rüşvet alanı büyükelçi atadılar. Bu Türkiye cumhuriyetine ihanettir.”

"GÜZEL TÜRKİYE'MİZDE HERKES KUCAKLAŞACAK"

Yörük göçerlerin hiçbir sosyal hakkının olmadığını, emeklilik hakkı dahil sosyal haklarını sağlayacaklarını ve emekli olabileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Herkesim birbirine saygı duyduğu bir iklimi yaratacağız. Güzel Türkiye'mizde herkes kucaklaşacak. Boşuna helalleşelim demedim. Yetmedi mi kavga, birleşmeliyiz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü ve devam etti:

“Türkiye’yi yeniden bütün kurumlarıyla inşa etmek zorundayız. Beraber olduğumuzda aşmayacağımız engel yok. Devleti yönetenler, devleti yönettikleri süre içinde eğer zenginleşiyorlarsa artık onlar halkın hak ve hukukunu değil kendi hak ve hukukunu gözetiyordur. Bir siyasetçinin zengin olma şansı yoktur. Biri zenginleştiyse kul hakkı yemiştir.”