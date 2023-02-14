CHP İzmir İl Başkanı: OHAL’de seçim yapmamızı engelleyecek bir durum yok

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgeye yaptıkları ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenebileceği tartışmalarına ilişkin konuşan Aslanoğlu, “Hazirana çok uzun süremiz var. Biz, çok uzun süre OHAL’de seçim yaptık. O yüzden OHAL’de seçim yapmamızı engelleyecek bir durum yok” dedi.

Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Depremde İzmir, gerçekten İzmir’e yakışır şekilde dayanışma ruhunu gösterdi. Benim bölgedeki izlenimim de İzmir’in tüm kurum ve kuruluşlarıyla doğru, zamanında, mümkün olan en az eksikle yapabildiğini gördüm. Sanırım İzmir depremindeki tecrübelerimiz şehre çok ciddi bir tecrübe kazandırmış. Deprem bölgesinde yapılabilecek daha çok iş var. Çok fazla dayanışma oldu ama çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bu, bir iki günde çözülecek bir durum değil. O yüzden vatandaşların, kurum ve kuruluşların daha fazla katkı koyması gerekiyor ki bir an önce, orada hâlâ soğukta olan vatandaşlara bir çözüm bulabilelim. Kurum ve kuruluşlara yaptığımız deprem ziyaretlerinde tek konumuz var. Bu deprem felaketinin hep birlikte yaralarını nasıl sararız? Biraz önce de bahsettiğim gibi, deprem bölgesi tamamıyla yıkıntılar altında. Yeterli koordinasyon sağlanamamış, ilk iki gün devlet ulaşmakta çok zorluk çekmiş, bölgedeki yaraların sarılması gecikmiş. Zaten enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 10 binlerce insan var. Bugün 9’uncu, 10’uncu güne geldik, halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var.”

“OHAL’DE SEÇİM YAPMAMIZI ENGELLEYECEK BİR DURUM YOK”

Şenol Aslanoğlu, deprem nedeniyle seçimlerin ertelenebileceği tartışmalarına da değerlendirdi. Aslanoğlu, şöyle konuştu:

“Bazı şeylere hep birlikte karşı koyuyor olmamız lazım… Anayasa çok açık; seçim zamanında yapılır. Tek alternatif var, bu da savaş koşulları. Bunun dışında Anayasa’nın metni çok açık. Seçimin olma gününe bugünden bakarsanız, resmi olarak hazirandır. Mayısla ilgili de Cumhurbaşkanı, kendisi erkene almakla ilgili bir şey söylemişti; ona ilişkin bir şey yok. Hazirana çok uzun süremiz var. Biz, çok uzun süre OHAL’de seçim yaptık. O yüzden OHAL’de seçim yapmamızı engelleyecek bir durum yok”

“LÜTFEN ELİNİZDEKİ İMKANI VATANDAŞLARA AÇIN”

İzmir’deki eski Hilton Oteli’nin depremzedelere açılması konusuna da değinen Aslanoğlu, “Tunç Başkan, valilikten Hilton’un açılması konusunda öncü olmasını istemiş. İzmir Valisi çeşitli kurumları arasın ve bunlar halka açılsın, bunun için emir versin, talimat versin, emniyetle girsin konusu değil bu. Bir holdinge ait bir mal var, küçük ortağı da Büyükşehir Belediyesi. Ama belediyenin çok küçük bir hissesi var. Onu sadece orası için söylemiyoruz ki birçok yer için… Turistik tesis gibi açılabilecek tüm alanların depremzedelere açılmasını istiyoruz. Bu Hilton da daha önceden İzmir depreminde depremzedelere açılmıştı. Şu anda da kullanılmayan bina. Buradan biz de seslenmiş olalım ilgili holdinge. Çok büyük bir yıkım var, lütfen ellerindeki bu imkanı vatandaşlara açsınlar” dedi.

“UZAKTAN EĞİTİM KARARINDAN HIZLA DÖNÜLMELİ”

Aslanoğlu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi bütün seçenekleri tamamlamadan acilen alınan bu kararların çoğu gibi bu da külliyen yanlış. Belki sadece bugün pandemi yaşanmasaydı bu tartışılabilir şeylerden biri halinde olabilirdi. 5-6 ay eğitime ara vermek veya uzaktan eğitime geçmek... Biz, zaten 1,5 yıl online eğitim vermek zorunda kaldık. Bu çocuklarımız hiç mi okula gitmeden, eğitim görmeden mezun olsun istiyoruz. Bunlar geleceğimizi karartır. Yani bugünün basit problemini çözmeye çalışırken yarının devasa problemleriyle karşılaşırız. Eğitim hayatının yarısından fazlasını online geçirmiş mühendislerle birlikte oluruz. İnşaat mühendisleri, sağlık personelleriyle birlikte oluruz. Bunlar, tek adam rejiminin en büyük handikaplarından biri. Ben, hızla bu karardan geri döneceklerini düşünüyorum ve bu karardan hızla geri dönülmelidir. İlk önce biz, faaliyette olan turizm tesislerini dolduralım. İki; yazlık kamplar gibi yerleri aktive edelim, oraları barınma yeri haline getirelim. Evlerimizde ağırlayalım. Eğer yapılan hiçbir çalışma yetmezse bunu gündeme alalım.”

Kaynak: ANKA