Kılıçdaroğlu'ndan görüşme trafiği: İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de buluştu

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti. Görüşmeyle ilgili bir duyuru yapılmazken, gündemde değişim tartışmaları ve kurultayın olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan görüşme trafiği: İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.

GÜNDEMDE DEĞİŞİM TARTIŞMASI VAR

İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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