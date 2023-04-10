CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz; gençlerimiz umutla Türkiye'ye dönecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Amaasya'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte yurttaşlarla buluştu. Torun, "Maalesef sadece rantı düşünüyorlar. Ama vatandaşımızı düşünmüyorlar" ifadeleriyle iktidarı eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz; gençlerimiz umutla Türkiye'ye dönecek

GERÇEK GÜNDEM -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Amasya’da vatandaşlarla bir araya geldi. ,

Ekrem İmamoğlu ile birlikte Millet İttifakı’nın Amasya milletvekili adayları, Altılı Masa’nın Amasya il başkanları ve belediye başkanları da yurttaşlarla bir araya geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Amasya Anıt Meydanı'nda yurttaşlara seslendi. Torun; "Üreticiyi ‘yok’ kabul eden, yoksulu yoksul yapan, gençlerimizi dışarı gitmek zorunda bırakan ve bizi yoksullaştıran bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Artık gençlerimiz umutla bu ülkeye dönecek. Üreticimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, halkımız kazanacak" diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları şöyle oldu:

İKTİDARLARI BOYUNCA MAALESEF BİZİ YOK SAYDILAR

“İnşallah 14 Mayıs'ta da Amasya'mızda bir güzelliği paylaşacağız ve Millet İttifakı'nı göreve getirip, 13. Cumhurbaşkanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Sevgili hemşehrilerim, çok çektik çok. Bunlar var ya bunlar; iktidarları boyunca, maalesef bizi yok saydılar. Amasya'mızın her tarafı bereketli topraklarla dolu. Ne ekersen ek, fazlasıyla verir. Ama bunlar, çiftçiyi yok saydılar, üreticiyi yok saydılar."

"VATANDAŞIMIZI DÜŞÜNMÜYORLAR"

"Ne yaptılar biliyor musunuz? Afrika'dan arazi kiraladılar, orada tarım yapmaya kalktılar. Yuhalamayacağız, onları göndereceğiz, hiç merak etmeyin. Artık bizi eti de otu da ithal eder hale getirdiler. Halbuki bizim bereketli topraklarımız var. Ama bunlar, rant gözlerine öyle bürümüş ki, maalesef sadece rantı düşünüyorlar. Ama vatandaşımızı düşünmüyorlar."

"ÜRETİCİMİZ KAZANACAK, ÇİFTÇİMİZ KAZANACAK"

"Bunları, hep birlikte göndereceğiz. 14 Mayıs'ta, onlara sandıkta cevabını vereceğiz. Üreticiyi ‘yok’ kabul eden, yoksulu yoksul yapan, gençlerimizi dışarı gitmek zorunda bırakan ve bizi yoksullaştıran bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Artık gençlerimiz umutla bu ülkeye dönecek. Üreticimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, halkımız kazanacak” ifadelerini kullandı."

 
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