CHP Ege Bölgesi il başkanları İzmir'de buluştu: "Partimizin kazandığı her belediyeye sahip çıkacağız"

CHP Ege Bölgesi İl Başkanları, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. 9 il başkanı adına açıklama yapan Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, 31 Mart yerel seçimlerinde kırmızıya bürünen Ege haritasını, tüm Türkiye’de yaşayabilmek için bir arada olduklarını belirterek, “Ülkemizi içinden çıkılmaz bir ekonomik krize, belediyelerimizi şatafata ve yandaşlara aktardıkları kaynaklarla borç batağına sürükleyen AKP iktidarının, halkımıza yaşattığı bu yokluk ve yoksulluk düzenine önce yerel yönetimlerimizle, çok yakında da genel iktidarı kazanarak son vereceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ege Bölgesi İl Başkanları, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duhan Erhan, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan katıldı.

Toplantı öncesi 9 il başkanı ve eşleri Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nda CHP Ege Bölgesi İl Başkanlarının tüm gün devam edecek toplantısı öncesinde 9 il başkanı adına Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum açıklama yaptı. Horzum, “Bugün karşınıza, Ege Bölgesi’nin tamamını kırmızı renge büründürmüş, halkımızın çok uzun süredir beklediği halktan yana belediyecilik anlayışını örgütleri ile birlikte tüm Ege'ye yayan, Ege Bölgesinin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak çıkmanın gurunu yaşıyoruz. En başta ifade etmemiz gerekir ki, bizlerin bu gururu yaşamasında, halkımızın özlediği belediyecilik anlayışına kavuşmasında ve CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasındaki en büyük pay ve emek, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e aittir. Sayın Genel Başkanımızın kurmayı başardığı Türkiye ittifakını, bizler de İzmir’de, Denizli’de, Muğla’da, Aydın’da, Manisa’da, Afyonkarahisar’da, Kütahya’da, Uşak’ta ve Ege’nin bir parçası olarak gördüğümüz Balıkesir’de kurduk ve ortaya kıpkırmızı bir Ege haritası çıkarttık. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerimiz fedakarca çalıştı ve bu büyük başarının altına imza attı. Ancak hiç şüphe yok ki Ege’de yakalanan bu tarihi başarının altındaki en önemli imza Egelilerindir, halkımızındır” dedi.

“31 MART’TA GÜÇLÜ ESEN DEĞİŞİM RÜZGARI DAHA DA GÜÇLENİYOR”

İzmir’de bugün yapılacak değerlendirmeler, sunumlar ve fikir alışverişlerinden sonra, Ege’de yeni bir dönemin de ilk adımlarını atmış olacaklarını ifade eden Horzum, “31 Mart’ta güçlü esen değişim rüzgarı kesilmedi, aksine daha da güçleniyor. Bu rüzgar farklı çalışma yöntemlerini, halka daha çok kulak vermeyi, dayanışmayı büyütmeyi getiriyor bizlere. Halkımız, kendisini halktan üstün gören tavırdan, halkın kaynaklarının eş-dost-yandaş arasında paylaşımından, şatafat ve israf belediyeciliğinden ve kibirden kurtuluşun adresini, Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmeseydi, bugün bu başarıdan söz edilemezdi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlayan ve dalga dalga Türkiye’yi saran değişim rüzgarı, Ege bölgesi ve ülkemizin dört bir köşesinde estiyse, milletimiz ve milletimizin partimize olan inancı sayesindedir” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın partimize ve belediye başkanlarımıza emanet ettikleri illerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz, bizim onurumuz ve namusumuzdur” diyen Horzum, “Bu vatanın her karış toprağına canımız pahasına nasıl sahip çıktıysak, partimizin kazandığı her belediyeye de öylesine sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“MÜCADELE AZMİNİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ”

İktidar partisinden alınan belediyelerin tahminlerin ötesinde borç yükü olduğunu vurgulayan Horzum şunları söyledi:

“Tüm belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik ilkemiz doğrultusunda, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeyi, insanlarımızın hanesini ve sosyal yaşamını rahatlatacak projelere imza atmayı sürdüreceklerdir. Ülkemizi içinden çıkılmaz bir ekonomik krize, belediyelerimizi şatafata ve yandaşlara aktardıkları kaynaklarla borç batağına sürükleyen AKP iktidarının, halkımıza yaşattığı bu yokluk ve yoksulluk düzenine önce yerel yönetimlerimizle, çok yakında da genel iktidarı kazanarak son vereceğiz. Bu yolda, özellikle Ege Bölgesinde hem belediyelerimiz hem de örgütlerimiz arasında büyük bir dayanışma sergilemeye kararlıyız. Ege insanının üretkenliğini, mücadele azmini, yardımlaşma geleneğini bizler bugünkü toplantımızla daha da büyüteceğiz.”

“BELEDİYELERİMİZİN HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE HALKIN EMANETİNE SAHİP ÇIKARSAK, İKTİDAR ÇOK YAKINDIR”

CHP'li il başkanlarının tek amacının huzurlu bir Türkiye için çalışmak olduğuna vurgu yapan Horzum, “Bizlerin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, bu hedefe ulaşacağımıza olan inancı tamdır. Ege bölgesi il başkanları olarak, bugün kıpkırmızıya bürünen Ege haritasını, tüm Türkiye’de yaşayabilmek için bir aradayız. Biliyoruz ki, hepimiz kendi il ve bölgelerimize sahip çıkarsak, belediyelerimizin hizmetleri ile birlikte halkın emanetine sahip çıkarsak, iktidar çok yakındır” dedi.

Halkın beklediği sergilemeleri gerektiğinin farkında olduklarını ifade eden Horzum, “Bizler bugün Ege ittifakının birer üyesi olarak, İzmir’den tüm memlekete şu mesajı veriyoruz. Çok çalıştık ve kazandık. Ama kazanmakla yetinmeyeceğiz. Asıl kazanan halkımız oluncaya, tüm bölge halkımızın gönlüne dokununcaya, dertlerine derman oluncaya ve aldığımız her oyun karşılığını hizmet olarak verinceye kadar durmayacağız. Daha çok çalışacağız, Ege Bölgesi ve Türkiye ittifakını çok daha büyüteceğiz. Egeye ve Türkiye’ye sözümüz olsun” diye konuştu.

Kaynak: ANKA